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泰男載老婆尾隨保時捷賞車　被法籍車主「泰拳KO」腦出血

記者崔子柔／綜合報導

泰國蘇梅島一名47歲男子頌谷安（Somkuan Songkhot）近日騎車載著老婆，路上碰見一輛保時捷，兩人便跟在車後欣賞，結果頌谷安遭法籍車主追打，被踹倒在地後昏迷送醫，畫面被路人拍下。

根據《NEXT SHARK》報導，頌谷安15日晚間騎車到蘇梅島中央購物中心，接從事清潔工作的老婆下班，看見一輛白色保時捷，他便稱讚這台車好漂亮，「我們什麼時候能買得起這種車？」接著跟在車後欣賞。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／NextShark Tips）

▲頌谷安被打昏。（圖／翻攝自YouTube／NextShark Tips）

妻子指出，車主發現後，開始尾隨他們還不斷按喇叭，直到他們在烤豬肉攤前停下，車主就把車橫向停在路中間，造成交通堵塞，頌谷安看見車上是2名外國人，以為他們是迷路，還上前用英語詢問是否需要幫忙，結果引發爭執。

畫面中可見，穿著黑衣的男子和頌谷安在馬路上互毆，黑衣男一腳踢向頌谷安的頭，讓他已經站不穩往後退，最後再以右拳擊向頭部，頌谷安倒地不起，等到黑衣男去撿掉落的鞋子時，一旁的路人才有機會圍到頌谷安身旁協助。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／NextShark Tips）

▲圍觀路人上前查看。（圖／翻攝自YouTube／NextShark Tips）

頌谷安被送往蘇梅島醫院，發現有腦出血情況並立即進行腦部手術，目前仍在危急狀態。警方循線逮捕2名法國人並扣押車輛，28歲的文森（Julien Gerard Rene Vincent） 和34歲的布吉亞（Vincent Raymond Bugeya）坦承攻擊頌谷安，2人皆有喝酒但無使用毒品。

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