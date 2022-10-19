罕見！北韓不顧中共二十大還在開　狂轟數百枚砲彈

▲北韓罕見在中國進行重要活動時發動大規模砲擊。圖為北韓領導人金正恩。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

北韓18日晚間10時許向朝鮮半島東西海岸發射共250發砲彈，落入兩韓海上緩衝區。據南韓媒體報導，中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）正在進行中，而北韓選在此時發動炮擊挑釁，實屬罕見，完全打破了外界對於二十大期間克制挑釁的預測。

南韓聯合參謀本部18日指責北韓當天晚間10時許開始向朝鮮半島西部海域發射100多枚砲彈，自11時起又向東側發射150多枚砲彈，落彈地點位於北方界線（NLL）以北的海上緩衝區內，公然違反2018年兩韓簽署的《平壤共同宣言》（九一九軍事協議）。這也是北韓於14日發射560枚砲彈後，僅隔4天再度砲擊威脅。

▲北韓於13日至14日在朝鮮半島東西部海岸進行多起砲擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

中共二十大自10月16日至22日於北京召開。根據韓聯社指出，由於北韓在中國舉行黨代會時發動炮擊挑釁，實屬罕見，這次砲擊完全出乎外界對北韓將在中共二十大期間克制挑釁的預估。

有分析觀點認為，南韓軍方自17日起進行下半年野外機動訓練的「護國軍演」以及前沿地區砲擊演習，北韓此次發起挑釁可能是為了對南韓軍演進行反制。21世紀軍事研究所專門委員柳成燁（音）分析，北韓不顧中共二十大發動炮擊，似乎有意製造南北韓局勢僵化，進入拒絕對話的壁壘中，並希望南韓主動撕毀軍事協議，藉機引發新一波挑釁。

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