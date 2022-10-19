俄傳將試射核飛彈　陸突發出撤僑通知：做好汽車、油料準備！

▼俄羅斯日前再度轟炸基輔，造成大量傷亡。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏情勢嚴峻，俄羅斯傳出將進行核飛彈試射，中國大陸駐烏克蘭大使館19日凌晨發出緊急撤僑通知，建議僑民做好汽車、油料等準備，並提前辦理擬入境第三國的簽證，以備不時之需。

中國大陸駐烏克蘭大使館發出的通知提到，當前烏克蘭安全形勢仍然複雜嚴峻，存在較大不確定性，部分中國同胞因各種原因仍在烏駐留，安全情況牽動著黨和政府以及國內親人的心，「安全至上，生命至上」，為盡可能保障在烏中國同胞安全，便於同胞們及時轉移撤離，中國駐烏克蘭使館現發布轉移撤離指南，並彙總領事服務信息供參考使用。

▼陸駐烏克蘭大使館19日凌晨發出緊急撤僑通知。（圖／翻攝微博）



一、對於計劃根據局勢變化隨時準備自行撤離的人員，除了做好汽車、油料等準備外，需要關注的是烏周邊第三國的入境和停留政策。具體指南如下：

1、如大家目前暫時沒有離烏打算，建議提前辦理擬入境第三國的簽證，以備不時之需。詳情請諮詢第三國駐烏克蘭使領館。

2、如遇緊急危險事態需要撤離，使館此前已發布自行撤離備案二維碼（如下），請大家提前掃碼填寫。使館將據此及時向中國駐烏周邊國家使館通報，以便相關使館提供必要協助，便利通關。

二、對於希望集中轉移撤離至第三國人員，使館此前已發布集中撤離登記二維碼（如下），有意願人員請及時填寫，將根據大家的意願和人員登記情況幫助撤離。

1、如確定安排集中轉移，則大巴集結出發點為基輔、敖德薩、利沃夫。使館會提前發布集結通知，請大家就近選擇集結出發地並自行按時抵達，按時乘車。

2、因局勢存在不確定性，具體轉移國別將根據當時安全情況在集結通知中說明。

3、集中轉移由使館組織並免費提供大巴。

三、安全轉移至第三國後，建議及時乘坐商業航班或包機回國。如堅持在第三國停留，需留意當地有關的法律規定。如有問題請向中國駐有關國家使館諮詢。

四、如希望在轉移至第三國後由國內派商業包機來接，請提前掃描下列二維碼填寫。中國駐有關國家使館將根據登記人數視情向國內提出申請。