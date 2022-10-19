　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

俄傳將試射核飛彈　陸突發出撤僑通知：做好汽車、油料準備！

▲▼俄羅斯10日轟炸基輔，造成19人死105人受傷。（圖／路透）

▼俄羅斯日前再度轟炸基輔，造成大量傷亡。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏情勢嚴峻，俄羅斯傳出將進行核飛彈試射，中國大陸駐烏克蘭大使館19日凌晨發出緊急撤僑通知，建議僑民做好汽車、油料等準備，並提前辦理擬入境第三國的簽證，以備不時之需。

中國大陸駐烏克蘭大使館發出的通知提到，當前烏克蘭安全形勢仍然複雜嚴峻，存在較大不確定性，部分中國同胞因各種原因仍在烏駐留，安全情況牽動著黨和政府以及國內親人的心，「安全至上，生命至上」，為盡可能保障在烏中國同胞安全，便於同胞們及時轉移撤離，中國駐烏克蘭使館現發布轉移撤離指南，並彙總領事服務信息供參考使用。

▼陸駐烏克蘭大使館19日凌晨發出緊急撤僑通知。（圖／翻攝微博）

▲▼俄傳將試射核飛彈　陸突發出撤僑通知：做好汽車、油料準備！（圖／翻攝微博）

一、對於計劃根據局勢變化隨時準備自行撤離的人員，除了做好汽車、油料等準備外，需要關注的是烏周邊第三國的入境和停留政策。具體指南如下：

1、如大家目前暫時沒有離烏打算，建議提前辦理擬入境第三國的簽證，以備不時之需。詳情請諮詢第三國駐烏克蘭使領館。

2、如遇緊急危險事態需要撤離，使館此前已發布自行撤離備案二維碼（如下），請大家提前掃碼填寫。使館將據此及時向中國駐烏周邊國家使館通報，以便相關使館提供必要協助，便利通關。

▲▼ 俄羅斯伏爾加格勒地區（Volgograd）一名軍人2022年9月28日在集合點向預備役士兵發表談話。（圖／路透）

二、對於希望集中轉移撤離至第三國人員，使館此前已發布集中撤離登記二維碼（如下），有意願人員請及時填寫，將根據大家的意願和人員登記情況幫助撤離。

1、如確定安排集中轉移，則大巴集結出發點為基輔、敖德薩、利沃夫。使館會提前發布集結通知，請大家就近選擇集結出發地並自行按時抵達，按時乘車。

2、因局勢存在不確定性，具體轉移國別將根據當時安全情況在集結通知中說明。

3、集中轉移由使館組織並免費提供大巴。

三、安全轉移至第三國後，建議及時乘坐商業航班或包機回國。如堅持在第三國停留，需留意當地有關的法律規定。如有問題請向中國駐有關國家使館諮詢。

四、如希望在轉移至第三國後由國內派商業包機來接，請提前掃描下列二維碼填寫。中國駐有關國家使館將根據登記人數視情向國內提出申請。

▲▼俄羅斯用伊朗無人機攻擊烏克蘭 。（圖／路透）

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
法拍屋雙屍命案！40多歲妻伴屍白骨夫半年　燒成焦屍
黃義交墜樓亡　周玉蔻「請代上一柱香吧」對話截圖曝
陳昭榮爆「早和正宮分居」！　婚變原因曝
快訊／打高端赴日「補打疫苗方案」　衛福部長：確定要上路了
好市多聯名卡易主！　一表看市場排名大洗牌
陳昭榮「入夜共度15小時」！親暱陪看婦產科　熟女身分起底
影／女兒拒絕回家下秒跌蓮花池！　爸錄下崩潰過程笑歪
成龍買8間破舊老房超後悔！　10年後「1600萬→10億↑」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

俄傳將試射核飛彈　陸突發出撤僑通知：做好汽車、油料準備！

宣揚習近平在閩17年政績　 福建：與台灣民眾緊密結合媽祖文化

10歲曾孫女勸88歲嬤「吃飯別玩手機」　她曝1照笑：還帶鄰居玩

破除雄安新區「降級說」　河北貫徹習指示：中國式現代化推進建設

二十大期間　大陸宣布無限期延後公布GDP等數據

再當選二十大「台灣省籍代表」　盧麗安：愛大陸與愛台灣不衝突

電腦動畫還原300年前圓明園盛景　海晏堂十二生肖噴水池再現

霧霾少了！北京治理pm2.5讓人有感　趙磊：未來五年「減量發展」

18歲高三妹一槍封神！　奪4枚金牌獲封「美少女神槍手」

「這裡有人摔跤了」4歲弟半夜邊哭邊call救護車　順利救回媽媽

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

俄傳將試射核飛彈　陸突發出撤僑通知：做好汽車、油料準備！

宣揚習近平在閩17年政績　 福建：與台灣民眾緊密結合媽祖文化

10歲曾孫女勸88歲嬤「吃飯別玩手機」　她曝1照笑：還帶鄰居玩

破除雄安新區「降級說」　河北貫徹習指示：中國式現代化推進建設

二十大期間　大陸宣布無限期延後公布GDP等數據

再當選二十大「台灣省籍代表」　盧麗安：愛大陸與愛台灣不衝突

電腦動畫還原300年前圓明園盛景　海晏堂十二生肖噴水池再現

霧霾少了！北京治理pm2.5讓人有感　趙磊：未來五年「減量發展」

18歲高三妹一槍封神！　奪4枚金牌獲封「美少女神槍手」

「這裡有人摔跤了」4歲弟半夜邊哭邊call救護車　順利救回媽媽

安寧不是放棄等死！門諾緩和醫療25周年　人生最後一哩路有尊嚴

軟實力硬底子！花蓮特色旅宿再獲國際認證　通過家數全國第一

0056除息日買氣爆棚！開盤不到半小時　成交量破8萬張

路基流失！上百人漏夜不眠不休搶修　台鐵平溪線「上午9時通車」

靠《怪奇物語》救訂閱數！　Netflix第三季用戶大增241萬

俄傳將試射核飛彈　陸突發出撤僑通知：做好汽車、油料準備！

屏東法拍屋雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年　20日解剖追查死因

視網膜遊日直擊「1景點」：這裡最多台灣人！　秒被搭訕結局囧爆

黃義交墜樓亡　周玉蔻曝光對話截圖喊：請代上一柱香吧

「國小哪個股長是屎缺？」　過來人曝2種最麻煩：根本是處罰

綿羊豬寶寶擠水盆泡澡　閉眼享受XD露幸福表情

大陸熱門新聞

歷史上甄嬛長這樣！康熙嘆有福之人

10歲曾孫女勸88歲嬤「吃飯別玩手機」

福建二十大代表團：與台灣民眾緊密結合媽祖文化

二十大台籍代表　盧麗安：愛大陸也愛台灣

長髮正妹流浪街頭2個月！　辛酸經歷曝光

二十大期間　大陸宣布無限期延後公布GDP等數據

電腦動畫還原300年前圓明園盛景 海晏堂十二生肖噴水池再現

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

20大台籍代表合照曝！盧麗安站C位

「哄睡師」成職業月薪高達8萬

河北破除「雄安新區」降級說

烏俄戰爭升級？陸外交部發「烏克蘭撤僑」通知

二十大空姐黨代表高顏值爆紅！11年前親歷撤僑

日進帳1.6億！茅台市值成陸企第一

更多熱門

相關新聞

俄國爬著找伊朗！　澤倫斯基：軍事政治都破產

俄國爬著找伊朗！　澤倫斯基：軍事政治都破產

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）18日表示，俄羅斯幾乎是「爬著找德黑蘭」求援助武器，這點是虛弱的訊號。他也說俄羅斯此舉等同承認在軍事和政治上都破產了。

俄指揮官認戰況非常艱難　赫爾松魁儡市長撤離4鎮平民

俄指揮官認戰況非常艱難　赫爾松魁儡市長撤離4鎮平民

俄Su-34戰機墜民宅　增至14死19傷

俄Su-34戰機墜民宅　增至14死19傷

官員證實：伊朗同意供俄飛彈　和更多無人機

官員證實：伊朗同意供俄飛彈　和更多無人機

路透社：伊朗同意供俄更多「飛彈、無人機」

路透社：伊朗同意供俄更多「飛彈、無人機」

關鍵字：

俄烏俄羅斯烏克蘭試射核彈

讀者迴響

熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

即／蘋果官網突上架新品！M2版iPad Pro、iPad 10驚喜登場

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

陳艾琳要辦婚禮了！「認識15年」嫁最好朋友

「甲狀腺結節」會癌變！留意「6大警覺症狀」

更多

最夯影音

更多
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面