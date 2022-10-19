蘋果三新品齊發！強大M2晶片iPad Pro登場

▲蘋果最新iPad Pro。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日凌晨正式宣布三大新品發布，首先就是搭載M2晶片的全新iPad Pro，除此之外，許多人喜愛的平價iPad也推出新版本，而最後則是搭載A15晶片的強大新一代 Apple TV 4K。不過目前尚未公布台灣的上市時間。

iPad Pro

新的 iPad Pro 具備 Apple Pencil 懸浮體驗和超快速無線連接功能，具備最先進的行動顯示器、pro 相機、Face ID、Thunderbolt，以及四揚聲器音響系統。iPadOS 16 的新功能，包含「幕前調度」、全面外接顯示器支援、桌機等級 app，以及「參照模式」等，讓 iPad 上的專業級工作流程更上一層樓。

新機也搭載 M2 晶片，比 M1 最快可達 15% 的 8 核心 CPU，效能和效率核心都更加升級，並擁有 10 核心 GPU，提供速度最高可快達 35% 的圖形處理效能。CPU 和 GPU 結合 16 核心神經網路引擎，每秒可進行 15.8 兆次處理，較 M1 多了 40%，讓 iPad Pro 在處理機器學習任務時更顯強大。M2 晶片也具備每秒 100GB 的統一記憶體頻寬，較 M1 多上 50%，並支援高達 16GB 的快速統一記憶體，讓多工處理和處理大型任務更加流暢。

新款 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro 將提供銀色和太空灰色外觀，並具備 128GB、256GB、512GB、1TB 和 2TB 的配置可供選擇。

11 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 27,900 元起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 32,900 元起。12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 37,900 元起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 42,900 元起。

▲蘋果宣布最新iPad新品。（圖／蘋果提供)

iPad

採用全螢幕設計的全新 iPad，搭載寬廣的 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，由 A14 仿生晶片驅動，提供更快的效能和能源效率，能處理繁重任務，同時仍提供全天候電池續航力。

更新的相機包括橫向 1200 萬像素超廣角前置相機，提供更優質的視訊通話體驗，以及升級的 1200 萬像素後置相機，可捕捉清晰生動的照片以及 4K 影片。USB-C 連接埠支援多種配件，Wi-Fi 6 帶來更加快速的連線，行動網路機型則配備超高速 5G。

全新 iPad Wi-Fi 機型售價 14,900 元起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 19,900 元起。全新 iPad 有 64GB 和 256GB 兩種配置可供選擇，且提供藍色、粉色、黃色和銀色。

▲Apple TV 4K。（圖／蘋果提供）

Apple TV 4K

蘋果表示，Apple TV 4K，是歷來最強大、娛樂性最高，價格也最實惠的機型，並提供令人驚豔的電影級品質。在 A15 仿生晶片的驅動下，新的 Apple TV 4K 帶來更快的效能和更流暢的遊戲體驗。

除了杜比視界，Apple TV 4K 更引進 HDR10+ 支援，讓使用者可以在更多電視上以最高品質觀賞最愛的電影和電視節目。Apple TV 4K 搭載客廳中強大而直覺的作業系統 tvOS 以及廣受喜愛的 Siri Remote，讓使用者能以更簡單的方式發現並享受最愛內容。

新款 Apple TV 4K 提供兩種配置，Apple TV 4K (Wi-Fi) 具備 64GB 容量；Apple TV 4K (Wi-Fi + 乙太網路) 則提供可帶來極快網速和串流的 Gigabit 乙太網路支援、可連接更多智慧家庭配件的網路通訊協定 Thread，以及可容納更多 app 和遊戲的雙倍容量 (128GB)。搭配 Siri Remote 的全新 Apple TV 4K 售價為 4,490 元起，產品將於日後在台上市。