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免最低存款額！蘋果進軍金融服務　提供Apple Card用戶高收益儲蓄賬戶

▲蘋果,Apple。（圖／路透）

▲蘋果進軍金融服務，提供Apple Card用戶高收益儲蓄賬戶。（圖／路透）

記者吳珍儀／台北報導

蘋果公司（Apple Inc., AAPL）正聯手高盛集團（Goldman Sachs Group, GS），向蘋果公司的信用卡Apple Card的用戶提供高收益儲蓄賬戶，這象徵著這家科技公司大舉進軍金融服務領域。

蘋果在週四的一份新聞稿中表示，該功能預計將在“未來幾個月”推出，FDIC的保險帳戶將由Apple Card背後的銀行和貸款機構高盛管理。蘋果表示，由於利率變動大，目前還沒有宣佈年收益率。

Apple Card用戶很快就能通過將其Daily Cash自動存入高盛公司的高收益儲蓄帳戶來增加他們在錢包中的獎勵，過程沒有任何費用，沒有最低存款額，也沒有最低餘額要求。有了這個帳戶，用戶將能夠直接從錢包中花費、發送和保存Daily Cash。

蘋果正在擴大其消費金融服務產品，試圖擴大iPhone在銀行、簡單支付和信貸功能方面的使用。通過Apple Pay運營支付網路，提供信用卡刷卡服務，先前蘋果已公布允許人們將iPhone作為銷售點設備（刷卡機）使用，未來也會提供先買後付的貸款服務。

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