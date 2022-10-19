蘋果M2版iPad Pro、iPad 10突襲上架　最新價目表曝光

▲M2版iPad Pro提前上架蘋果官網，但台灣上市時間未定。（圖／取自MacRumors）

記者柯沛辰／綜合報導

蘋果新款iPad Pro、iPad 10提前突襲上架，不僅有藍色、粉紅、黃色、銀色4種全新的「亮眼配色」，相關定價也隨之曝光，其中M2版iPad Pro11吋2萬7900元起，M2版iPad Pro 12.9吋3萬7900元起，價差1萬元，比上一代M1版貴了3000元。

有網友18日晚間發現蘋果官網（Apple Store）短暫關閉，並跳出「稍待片刻」，不久後便無預警上架一系列新品，讓果粉相當興奮。其中最大亮點，莫過於M2版的第六代iPad Pro，因為根據彭博社報導，升級M2晶片後，速度比起上一代將提升近20％。

至於較便宜的入門款iPad 10，與iPhone 12同樣採用A14晶片，支援5G，升級亮點則是機身底端傳輸埠，改採USB-C取代過往的Lightning介面，支援專為新款iPad設計的巧控鍵盤雙面夾，售價1萬4900元起，價格親民不少。

▼iPad 10、M2版iPad Pro價格一覽（均為Wi-Fi版）。（圖／記者許力方製）

最新曝光價目如下：

M2版11吋iPad Pro

Wi-Fi版

128GB：2萬7900元

256GB：3萬1400元

512GB：3萬8400元

1TB：5萬2400元

2TB：6萬6400元

Wi-Fi + 行動網路版

128GB：3萬2900元

256GB：3萬6400元

512GB：4萬3400元

1TB：5萬7400元

2TB：7萬1400元

M2版12.9吋iPad Pro

Wi-Fi版

128GB：3萬7900元

256GB：4萬1400元

512GB：4萬8400元

1TB：6萬2400元

2TB：7萬6400元

Wi-Fi + 行動網路

128GB：4萬2900元

256GB：4萬6400元

512GB：5萬3400元

1TB：6萬7650元

2TB：8萬1650元

iPad 10

Wi-Fi版

64GB：1萬4900元起

256GB：1萬9900元起

Wi-Fi + 行動網路

64GB：1萬9900元起

256GB：2萬4900元起



儘管台灣上市時間未定，但上述產品率先上架已掀起一波討論。

▼蘋果突然上架全新iPad，有4種全新的「亮眼配色」。（圖／翻攝自蘋果官網，下同）

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