M2版新iPad Pro要來了！　iPadOS16.1傳這天開放更新

▲傳M2版新iPad Pro要來了，iPadOS16.1可能也要開放更新了。（示意圖／取自MacRumors）

記者陳依旻／台北報導

主打旗艦定位的新一代iPad Pro 真的要來了？蘋果將向外界發佈全新一代的新款iPad Pro 旗艦級平板的傳聞不斷，值得注意的是，《彭博》一位有名的記者Mark Gurman 在最新一期的專欄報導中指出，蘋果將在近期發表全新搭載M2晶片系列的iPad Pro系列。

該文指出，最新的iPad Pro預計會有11吋與12.9吋兩款機型，機身外觀維持與前代一致的設計風格並沒過大的變動，不過，升級亮點則是換上M2晶片之後，效能有比前代M1版提升20％更加升級，還將帶來支援MagSafe的磁吸無線充電功能，甚至有可能還具備有支援反向無線充電功能，可幫iPhone 手機或AirPods無線耳機充電。據悉，

至於入門款的新一代10吋iPad平板也將在10月登場，但Mark Gurman估計，會在M2版iPad Pro發佈之後才會正式登場，升級亮點則是機身底端傳輸埠，改為採用 USB-C 取代過往的Lightning介面。

另外，蘋果今年首度針對iPad平板發佈更新版本iPadOS 16.1，預期時間點會是落在10月25日當週。

iPadOS 16.1最受熱議的亮點功能之一，就是「幕前調度」（Stage Manager），使用者可調整APP的視窗大小，並且快速取用之前使用過的APP，甚至可以多個視窗重疊在畫面上。