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橫向相機新設計！平價iPad新品正式宣布　售價1萬5有找

▲蘋果宣布最新iPad新品。（圖／蘋果提供)

▲蘋果宣布最新iPad新品。（圖／蘋果提供)

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日凌晨宣布最新的平價 iPad 產品，搭載寬廣的 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器、強大 A14 仿生晶片、先進的相機、快速無線網路連接能力、USB-C、支援全新巧控鍵盤雙面夾。售價從14900元起，目前尚未公布上市時間。

最新iPad更新的相機包括橫向 1200 萬像素超廣角前置相機，提供更優質的視訊通話體驗，以及升級的 1200 萬像素後置相機，可捕捉生動的照片以及 4K 影片。USB-C 連接埠支援多種配件，Wi-Fi 6 帶來更加快速的連線，行動網路機型則配備超高速 5G，讓使用者能隨時隨地維持網路連線。

正如傳聞所料，新款 iPad 的前置鏡頭現在位於平板右邊框的中間，這代表當橫向握持或連接到巧控鍵盤保護套等配件時，相機直接位於用戶視線的中心。

而在配件上，專為新款 iPad 設計的全新巧控鍵盤雙面夾帶來新的打字體驗、可隨處點擊的觸控式軌跡板，與多功能的兩件式設計。搭配 iPadOS 16 並支援 Apple Pencil，iPad 提供使用者更多發揮創意和生產力的方式。全新 iPad 將於日後在台開放訂購。

目前蘋果表示，全新 iPad 將於日後在台上市，尚未公布詳細的上市資訊，iPad Wi-Fi 機型售價 14,900 元起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 19,900 元起。全新 iPad 有 64GB 和 256GB 兩種配置可供選擇，且提供藍色、粉色、黃色和銀色。

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