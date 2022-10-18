不是iPhone！報告：蘋果第一款可折疊裝置2024年登場

▲預計蘋果將優先推出折疊iPad。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

分析公司 CCS Insight 表示，蘋果可能會在2024 年推出一款配備可折疊螢幕的 iPad，並預計蘋果很快就會開始試驗可折疊技術。

CCS Insight 發布年度預測報告，對未來產品和趨勢做出了預測。報告指出，蘋果會在兩年時間內推出一款可折疊iPad，而不是首先推出可折疊iPhone。這與其他公司的做法不同，例如三星最先推出的是折疊手機。

CCS Insight 研究主管 Ben Wood 表示，現在蘋果生產可折疊iPhone 沒有任何意義。認為蘋果會避開這一趨勢，可能會嘗試推出可折疊 iPad，他也認為對蘋果來說，可折疊 iPhone 的風險極高。首先，它必須非常昂貴才能不蠶食現有 iPhone 機型的銷售。

Ben Wood 認為，折疊 iPhone 的售價可能在2500 美元左右，約新台幣近8萬元，。相比之下，蘋果目前最貴的iPhone 14 Pro Max 售價約為1599 美元。他還表示，如果蘋果的折疊手機出現任何技術問題，外界就會因為這些問題而瘋狂攻擊蘋果，因此折疊技術必須要穩定才能推出。