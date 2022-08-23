　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

新款平價iPad最新規格曝光！　前鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

▲iPad Pro預計有四大更新。（圖／取自9to5mac）

▲入門款iPad預計在10月登場。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

日本科技部落客Mac Otakara曝光最新 iPad 的規格，這款蘋果入門款 iPad 由於平實的價格，因此時常都位於熱銷平板冠軍，而根據Mac Otakara的訊息，新款將配備Touch ID 電源按鈕和重新定位的 FaceTime 鏡頭。

首先，渲染圖顯示 iPad 10 在底部邊框上有傳統的Touch ID Home 按鈕，但報告表明新品可能在頂部邊框採用Touch ID 電源按鈕，就像最新的iPad Air 和iPad mini 型號一樣。

▲iPad渲染圖。（圖／取自MySmartPrice）

▲iPad先前曝光的渲染圖。（圖／取自MySmartPrice）

其次，報告也指出，FaceTime 鏡頭將位於右邊框的中間，因此iPad需要橫向使用，方便進行視訊，而在橫放iPad時，蘋果鏡頭將啟動「居中人像」功能，用戶在視訊通話期間保持在畫面中央，效果更好。

此次暴露的訊息也指出，之前的iPad 10 渲染圖準確地顯示了該設備的整體尺寸。此前有傳言稱，iPad 10 將配備更大的10.5 吋顯示螢幕、USB-C 接口、A14 仿生晶片、5G 網路、更薄的邊框和平坦的邊緣。相比之下，iPad 9 配備10.2 吋顯示螢幕和A13 仿生晶片。

根據先前透露的資訊，iPad 10 的生產正在進行中。預計蘋果將在10 月的活動發布此新品，部分原因是 iPadOS 16 延遲到 10 月發布。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
李亞萍腿軟崩潰大哭！　撕心仰天痛喊：綺綺媽媽好想妳
外役監脫逃殺2警　矯正署長：10年來45件返家未歸
快訊／foodpanda不能下單了　平台無預警「餐廳全關閉」
把曹瑞傑當兒！叔摸臉「體溫由溫變冷」　連喊3次痛：你都不回應
快訊／連千毅黑絲襪婚變「認了和娜美談妥2條件」！
快訊／台中監獄外役監起火！　挖土機離奇自燃
林信吾搭客運逃亡影像曝光！　同車11乘客渾然不知
快訊／蔡英文下令：加速警械使用條例修法、檢討外役監標準

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新款平價iPad最新規格曝光！　前鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

支援最新藍牙標準！蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

分析師報告出爐！最新「大螢幕、便宜」iPhone 14可能短缺

蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

這35款App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

外媒曝iOS 16正式版推出日期！　全新功能一次看

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

新款平價iPad最新規格曝光！　前鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

支援最新藍牙標準！蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

分析師報告出爐！最新「大螢幕、便宜」iPhone 14可能短缺

蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

這35款App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

外媒曝iOS 16正式版推出日期！　全新功能一次看

開法拉利撞死男大生　富商無罪理由曝！家屬上訴到底為孩子討公道

LIVE／疫情漸回升　指揮中心最新說明

李亞萍腿軟崩潰大哭！　撕心仰天痛喊：綺綺媽媽好想妳

「木星清晰圖」曝光！NASA公開「大紅斑」照　專家驚嘆：從未見過

林姿妙涉貪遭起訴　民進黨：對不起民主聖地宜蘭「應立即退選」

港媒爆林志穎「手術情況惡化」！傳顏面手術後插鼻胃管　工作室發聲

快訊／崩潰！foodpanda不能下單了　平台無預警「餐廳全關閉」

台南殺警奪槍非首例！　17年前恨世兄弟檔妄搶銀行捅死孝子警

孝子警被刺15刀亡！冷血兇嫌判死「13年沒伏法」　網怒：何時執行

三母女輕生腐屍味撲鼻！遺書淚訴被「癌症、債務」壓垮：活著好累

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

3C家電熱門新聞

iPhone 14系列下月登場！9款配色搶先看　超吸睛紫色擬成主流

蘋果提前發表iPhone 14原因曝　外媒解析3大目標

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

分析師報告出爐！最新「大螢幕、便宜」iPhone 14可能短缺

新款平價iPad最新規格曝光！　鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

這35款App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

iPhone13 Pro Max「好市多折扣2000元」！果粉看傻

外媒曝iOS 16正式版推出日期！　功能一次看

最新AirPods Pro即將登場！外媒盤點五大升級搶先看

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

更多熱門

相關新聞

網癮貓誤關iPad　拱手拜託媽幫開

網癮貓誤關iPad　拱手拜託媽幫開

中國網友@雲吸貓小哥分享，一名飼主為家裡的小黑白貓下載了一款「貓咪專用手遊」，這天牠用iPad抓老鼠玩得正開心時，卻不小心一腳踩到平板上「返回首頁」的按鍵；然而聰明的「網癮小貓」為了繼續玩遊戲，居然學會拱起一雙毛掌，再加上無辜的萌萌大眼，瘋狂拜託媽媽幫忙「把躲進平板裡的獵物找出來」。

平板將缺席9月發表會　分析師：限電恐影響iPad組裝廠進度

平板將缺席9月發表會　分析師：限電恐影響iPad組裝廠進度

最便宜iPad新款渲染圖流出　取消3.5mm耳機孔

最便宜iPad新款渲染圖流出　取消3.5mm耳機孔

最便宜iPad將全面翻新！外媒渲染圖曝「三點不同」

最便宜iPad將全面翻新！外媒渲染圖曝「三點不同」

網友想買iPad mini6不買反而想買mini5

網友想買iPad mini6不買反而想買mini5

關鍵字：

iPad

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面