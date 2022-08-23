新款平價iPad最新規格曝光！　前鏡頭「換方向」、具備指紋解鎖

▲入門款iPad預計在10月登場。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

日本科技部落客Mac Otakara曝光最新 iPad 的規格，這款蘋果入門款 iPad 由於平實的價格，因此時常都位於熱銷平板冠軍，而根據Mac Otakara的訊息，新款將配備Touch ID 電源按鈕和重新定位的 FaceTime 鏡頭。

首先，渲染圖顯示 iPad 10 在底部邊框上有傳統的Touch ID Home 按鈕，但報告表明新品可能在頂部邊框採用Touch ID 電源按鈕，就像最新的iPad Air 和iPad mini 型號一樣。

▲iPad先前曝光的渲染圖。（圖／取自MySmartPrice）

其次，報告也指出，FaceTime 鏡頭將位於右邊框的中間，因此iPad需要橫向使用，方便進行視訊，而在橫放iPad時，蘋果鏡頭將啟動「居中人像」功能，用戶在視訊通話期間保持在畫面中央，效果更好。

此次暴露的訊息也指出，之前的iPad 10 渲染圖準確地顯示了該設備的整體尺寸。此前有傳言稱，iPad 10 將配備更大的10.5 吋顯示螢幕、USB-C 接口、A14 仿生晶片、5G 網路、更薄的邊框和平坦的邊緣。相比之下，iPad 9 配備10.2 吋顯示螢幕和A13 仿生晶片。

根據先前透露的資訊，iPad 10 的生產正在進行中。預計蘋果將在10 月的活動發布此新品，部分原因是 iPadOS 16 延遲到 10 月發布。