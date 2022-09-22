新款iPad系列估10月登場　外媒盤點五大升級亮點

▲預計新款iPad將有五大新功能。（圖／取自MacRumors)

記者陳俐穎／綜合報導

根據先前爆料，蘋果最快將在下個月發布新的 2022 款 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro，這也將是 2021 年 4 月以來 iPad Pro 的首次更新，根據外媒報導，此次更新將是一次全面的增量升級，包含全新的五大升級功能。

蘋果計劃在10 月舉行新品發布活動，發布新的iPad Pro，新的基本款iPad，以及新款Mac 電腦。隨著 10 月的臨近，外媒 MacRumors 列出了新款iPad Pro 傳聞中的五大功能。

反向無線充電

據報導，蘋果一直在測試iPad Pro 的反向無線充電功能，該功能將允許 iPad 用戶將AirPods 或 iPhone 放在iPad 的背面幫裝置充電。

新的接口

不同於目前iPad Pro 中的三個接觸點 Smart Connector，據報導，即將推出的 iPad Pro 將採用某種四個接觸點的接口。目前 iPad Pro 中的 Smart Connector 被用來連接各種配件，包括 Magic Keyboard，新的四接觸點接口有望擴大iPad 上支援的配件類型。

M2 晶片

現款iPad Pro 採用 2020 年 11 月發布的 M1 晶片，該晶片首次搭載於 Mac 電腦中，之後在iPad Pro 中搭載。即將推出的新款iPad Pro 預計將搭載蘋果今年 6 月發布的 M2 晶片。

相比M1，M2 的中央處理器速度提升18%、圖形處理器性能提升35%，而神經網路引擎速度更是快了 40%。iPadOS 16 中新增了對處理器要求很高的幕前調度功能，M2 處理器將有很大的用武之地。

無線充電

根據一份報告稱，新款 iPad Pro 預計將具備無線充電功能。根據該報告，蘋果正在為即將推出的iPad 研究玻璃外殼，而不是鋁製外殼，也有一種說法表示，可以會在背後Logo的位置採用玻璃進行無線充電。

新的Apple Pencil

自第二代Apple Pencil 在2018 年發布以來，蘋果已經四年沒有對Apple Pencil 進行更新，新款 iPad Pro 很可能搭載全新的 Apple Pencil，預計Apple Pencil 不會有很大的設計變化，但通過硬體升級和軟體優化，有望改善手寫筆的延遲。