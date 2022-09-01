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開學平板優惠出爐　蘋果經銷商推滿額抽「1折」iPad

▲門市購買 iPad 9 64G系列主機可參加多項抽獎活動。（圖／STUDIO A提供）

▲門市購買 iPad 9 64G系列主機可參加多項抽獎活動。（圖／STUDIO A提供）

記者陳俐穎／綜合報導

迎接新學期來臨，蘋果經銷商 STUDIO A自推出開學大慶活動，持學生證使用LINE Pay購買蘋果系列最高2,500元優惠券折抵，此外也針對學生推出iPad 9的優惠，贈送全套配件。並且購買指定商品可參加抽獎，有機會用1折價格把iPad帶回家。

STUDIO A表示，9月1日至9月30日凡持有小學、中學及大專院校有效學生證件者，於 STUDIO A 官網及指定門市，結帳時透過LINE Pay付款，即享限量優惠，購買「MacBook全系列」，單筆消費滿35,000元可領券現折2,500元、購買「iPad全系列」，單筆消費滿10,000元可領券現折700元。

而若消費者同時搭配已綁定的中國信託LINE Pay卡，再享LINE Points 3%回饋無上限，總計最高可享10%的加碼優惠。

STUDIO A表示，9月14日前凡於門市購買 iPad 9 64G系列主機，除同享贈送觸控筆或藍芽鍵盤等優惠外，同時可參加「雙重抽獎」活動，首先可於購機當下抽出包含傳輸線、VAP品牌5折優惠券以及價值200元的周邊商品抵用券等。此外也有機會以1折價格1050元購入 iPad 9 64GB 一台。

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