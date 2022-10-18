長髮大姐姐變淫男！17歲少女被逼玩疊疊樂　輸到全身脫光遭性侵

▲高雄一男子男扮女裝，將網路認識的17歲少女帶回住處性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一黃姓男子假扮成女人，約17歲女網友見面，把少女載到住處才表示自己是「生理男，心理女，喜歡女生」，並性侵少女得逞。隔月黃男又和另一位15歲少女網戀，短短11天內7度慫恿她玩裸體視訊，再偷錄下來存在手機滿足私欲。經2位受害少女報案，法官認為黃男犯行明確，一審依犯強制性交等罪合併處他應執行6年4月徒刑，黃男上訴到2審被駁回，全案還可上訴。

判決書指出，黃男在LINE上假扮女性，於2020年4月7日約才認識4天的17歲少女小文(化名)見面，當天留長髮的黃男穿著長裙，騎機車將小文載回住處後，才坦承「我生理是男生，心理是女生，但是喜歡女生」，還問她願不願意發生關係，被小文直接回絕「不願意」。黃男見小文反應冷淡，假藉要玩桌遊疊疊樂，要求輸的人「輸一次脫一件」，逼小文脫掉上衣、內衣、褲子後，拿起手機假裝拍攝小文裸體並指侵她，再以要公開小文裸體影片威脅，強迫她口交得逞。

犯案隔月，黃男又和另一位15歲少女小琪(化名)網戀，從5月3日到13日期間，7度要求小琪裸體和他視訊聊天，黃男再將視訊過程竊錄下來，存在手機裡瀏覽一飽私慾。

2案經受害人報警，黃男被依妨害性自主起訴。高雄地院審理，法官認為黃男犯行明確，依犯強制性交罪、以乘人不知情之方法使少年被製造猥褻行為電子訊號罪，將2罪合併處他應執行6年4月徒刑，黃男覺得判的太重，上訴到2審被駁回，全案還可上訴。