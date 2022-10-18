嘉義縣商圈購物節消費額提前破億　加碼抽500萬輕豪宅

▲▼嘉義縣商圈購物節消費提前破億，加碼抽輕豪宅。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府積極推動商圈及觀光工廠行銷，配合10月數場大型活動，舉辦商圈購物節吸引全台民眾來嘉義觀光旅遊，消費滿300元即可獲得一張抽獎券，購物節將於11月8日進行直播抽獎，18日更加碼超大獎-500萬輕豪宅，歡迎民眾共襄盛舉，中大獎住豪宅！

嘉義縣購物節活動於10月1日開跑，配合台灣國際農業機械暨資材展、111年全民運動會-發光在嘉義、2022國慶焰火在嘉義，購物節活動整體營業額成長至少2成以上，截至今日總營業額已突破1億元大關，初估約近新台幣1億3千萬元左右，也代表本次嘉義縣商圈購物節成果展現超過預期目標，提前達標破億，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議員吳思蓉、許有疆、林淑完、劉雅文等貴賓蒞臨現場，共同慶祝破億目標達成。

其中位於大埔美產業園區的佐登妮絲也是此次商圈購物節活動會員店家之一，佐登妮絲城堡開幕後隨即爆紅，吸引大量遊客前往朝聖，開園不到兩周就已突破10萬人，縣長翁章梁今日在城堡內宣布加碼抽出價值500萬元的輕豪宅，除了首獎十分吸睛外，還有數台GOGORO、IPHONE13、液晶電視、APPLEWATCH等70項好禮等著民眾帶回家。

嘉義縣政府翁縣長章梁表示，在嘉義縣各商圈協會與在地店家的齊心努力下，嘉義縣商圈購物節寫下非常亮眼成績，用不到三周的時間達成消費破億的目標，也顯現嘉義縣的觀光環境獲得消費者大力支持，為了回饋消費者的參與，加碼贈送嘉義高鐵站前的輕豪宅，活動到10月31日截止，除了輕豪宅外還準備多達70項好禮作為抽獎禮物，請大家多多參與。

嘉義縣政府經濟發展處表示，10月10日於嘉義縣舉辦國慶焰火同時，縣府也規劃設置400攤焰火市集，其中約122攤屬商圈會員店家於當天只要單筆消費滿300元即贈摸彩券一張，當天共吸引近10萬人次進入市集，商圈及美食市集消費金額更達1254萬元，透過三大活動加持，除商圈購物節提前達標破億，嘉義縣商圈也漸漸打響知名度，成就另類的品牌行銷，

嘉義縣目前計有10個商圈及觀光工廠組織的會員店家共同參與商圈購物節活動，計有朴子文化商圈、朴子魅力商圈、太子商圈、新港商圈、布袋商圈、太平商圈、大林商圈、民雄商圈、大嘉義觀光工廠以及成立籌備中的東石商圈，商圈店家積極配合購物節活動，祭出各大優惠吸引消費者。

「2022嘉義縣商圈購物節-嘉尚好禮」活動從10月1日起跑，民眾遊客只要10月31日前前往商圈或觀光工廠組織指定貼有商圈購物節識別標示的會員店家，除了享有店家提供的購物節期間限定優惠外，單筆消費滿300元可獲得一張摸彩券，單筆最高上限可兌換10張，並前往各商圈的指定店家投遞摸彩卷，活動將於11月中直播抽出，活動詳情民眾可上FB活動粉絲專頁(2022嘉義縣商圈購物節-嘉尚好禮)或各商圈粉絲專頁查詢。