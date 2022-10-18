再濕冷2天！週四陽光露臉　「下波氣溫溜滑梯時間曝」

▲氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風遠離台灣，今降雨較為緩和，不過東北季風帶來冷空氣，今低溫下探16.5度，明天天氣型態類似，水氣將更少些，氣象局表示，週四(10/20)東北季風減弱，是水氣最少的一天，多數地方可看到陽光。，週末又有另一波東北季風南下，將是下波氣溫下滑時間點。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著尼莎颱風遠離，今天(10/18)北部、東半部降雨逐漸緩和，東北季風帶來冷空氣，天氣轉涼，今明兩天影響台灣，週四東北季風減弱，不過週六又有另一波東北季風南下，未來一週在東北季風增強、減弱、增強下，比較會下雨的地區在桃園以北、東半部地區，每天降雨機率隨東北季風強度和水氣多寡不同。

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伍婉華說明，中颱尼莎越來越遠，上空水氣比較少，在東北季風影響，迎風面北部、東半部多為陰天，出現斷續降雨，但和昨天相比，降雨逐漸緩和下來。

未來一週天氣將出現三段變化，今天桃園以北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區降雨雖已緩和，但仍有短暫陣雨，台東有零星短暫雨，宜蘭、基隆、北海岸、大台北山區有較大雨勢；明天水氣更少，迎風面降雨也會更少些。

▲氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者劉亮亨攝）

伍婉華指出，「週四東北季風減弱，是水氣最少的一天」，基隆、北海岸、宜蘭、花蓮降雨比這幾天更少，有零星短暫飄雨，其他大部分地區可看到陽光，中南部山區以午後短暫雨為主；週五過後水氣又增加，迎風面基隆、北海岸、大台北、東半部和恆春半島下雨機率增加，週六另一波東北季風南下，北部、東北部轉涼，北部、東北部下雨機率也升高，新竹以南天氣還不錯，中南部以午後山區短暫陣雨為主。

至於溫度部分，伍婉華表示，昨晚受東北季風影響，今天清晨馬祖、北部、東北部出現16度和17度低溫，平地最低溫在桃園茶改場最低16.5度，中部、東部低溫18到19度，其他地方20和21度；明天清晨低溫和今天類似，馬祖17度，金門、北部、東北部19度，其他地方20和21度，空曠地區再低1到2度。

伍婉華指出，週四東北季溫減弱，氣溫將回升，不過下波溫度降幅將出現在週六、週日(10/22~10/23)，另一波東北季風南下時，北台灣溫度將再降。