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狂下雨「iPhone也崩潰」！見偵測進水她傻了：連無線都不給充

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

▲原PO的iPhone跳出進水通知。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

怎麼會進水？有女網友的iPhone近日跳出通知，「在Lightning連接器中偵測到進水，無法充電」，奇怪的是，明明手機就沒泡到水，讓她不禁求助「怎麼樣才可以讓手機裡沒水、可以充電？」就有網友猜測，因為這幾天下雨，可能連手機都受不了這潮濕的天氣，導致充電口受潮了，紛紛給出建議，引發話題。

台灣本來就潮濕，最近連續幾天綿綿不絕的雨，連手機也受不了！女網友在臉書「●【爆系知識家】●」貼出截圖求救，「請問各位，有人的iPhone顯示這個嗎？」只見她的手機跳出「偵測到進水」通知，內容為「在Lightning連接器中偵測到進水，無法充電。中斷連接來讓連接器完全乾透。」

這讓她相當納悶，「怎麼樣才可以讓手機裡沒水可以充電？我沒有泡到水，不知道手機為什麼進水了，放除濕機上有用嗎？」還在留言處補充，「我在家完全沒有碰到水，也沒掉水槽裡，不知道哪來的水」，而且跳出通知後，她試著用無線充電也不行，「無線充也不給我充，都會跑出進水通知。」

有人就猜測，「有可能這幾天下雨潮濕，充電口受潮。」畢竟前幾日受到東北季風和颱風外圍環流影響，北部和東半部狂下雨，天氣潮濕到令民眾叫苦連天，沒想到連手機也「凍未條」。

▲▼下雨天,看房,濕氣,潮濕,起霧。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲潮濕天氣連手機也受不了。（示意圖／Unsplash）

貼文一出，其他人紛紛建議，「用吹風機對著充電口吹，不要開熱風，如果你有防潮箱，放進去也是可以的」、「放房間除濕，算……有用，因為我婆婆之前是掉馬桶，除濕一天後，手機正常，到現在2年了」、「用夾鏈袋把手機跟乾燥包裝在一起就好了。」

至於iPhone或Lightning配件潮濕該怎麼辦？蘋果官方指出，應立即拔下所有電纜或配件，若需充電可改用充電盤以無線充電的方式為iPhone充電。蘋果也提出晾乾iPhone的方式，就是將Lightning接口朝下輕輕敲擊，以去除多餘液體，並將iPhone放在通風良好的乾燥處。

至少30分鐘後，再嘗試使用數據線充電，如果再次收到警告通知，表示端口中的液體還沒乾掉，必須將iPhone放在通風乾燥的地方晾乾。蘋果也警告，不能使用外部熱源或壓縮空氣來烘乾iPhone，或是把異物（例如棉籤或紙巾）放入Lightning接口，避免造成iPhone損壞。

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