　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

肥胖跟懷孕怎判斷「讓座都誤會」　這題醫生也認輸：不敢隨便恭喜

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲網求問「懷孕肚子跟肥肉肚子怎分辨」，醫生曝經驗「很常不小心冒犯到病人」。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／趙蔡州報導

婦產科醫師蘇怡寧經常在臉書進行衛教，同時也分享許多網友的私訊內容，他近日收到一名網友私訊提問，想知道如何判斷「懷孕的肚子跟單純豐腴的肚子之間的差異」，原因是很難判斷「搭捷運時，究竟要不要讓座」，深怕一旦誤會別人懷孕，場面會相當尷尬。

蘇怡寧醫生在臉書粉絲團「蘇怡寧醫師愛碎念」分享與網友的對話截圖，可以看見網友提問「有個問題困擾我很久，請問要如何分辨，懷孕的肚子跟只是肥肉的肚子呢，因為我每天搭捷運，常常抬頭就是有個肚子在前面，對於判斷要不要讓位，感到很為難」。

針對問題，蘇怡寧回覆，「我只會用驗孕跟超音波判斷，抱歉」，並在臉書寫下「（網友的問題）對一個善良公民來說，這真的很困擾呢」、「其實連我現在都不敢隨便跟人家說，恭喜妳懷孕了」，在沒有工具輔助的情況下，醫生都不一定能用肉眼判斷出，女性是否懷孕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼婦產科醫師蘇怡寧分享與網友的私訊截圖。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書）

▲蘇怡寧醫師分享與網友的私訊對話。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「哈哈，要不要考慮放棄當善良公民」、「今天這個問題，真的很困擾人唉」、「其實不用困擾，我被誤認很多年了，都能欣然接受」、「如果是我被認錯，我會乾脆坐下說謝謝，彼此都不尷尬」、「我也被讓座過，但我沒懷孕啊，只是肚子大」。

也有其他醫生分享自身經驗說，「身為一名醫師，即使自己已經懷孕第二次，我還是很常不小心冒犯到病人，像是說『哇小姐，你懷孕幾個月了啊，恭喜』，對方就冷淡回『我沒有懷孕，這些只是肥肉，跟著我三十年了』，原本想找話題拉近關係，結果直接醫病關係破裂，當下超尷尬」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
黃義交墜樓亡！曾坦言為何麗玲改變壞習慣
黃義交內湖住家墜樓亡「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體
黃義交墜樓亡！臉書最後貼文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肥胖跟懷孕怎判斷「讓座都誤會」　這題醫生也認輸：不敢隨便恭喜

百元理髮變「更生人髮型」！他氣炸求償3000元遭拒　怒發文公審

水溝驚現「高速流水屍」？夾腳拖男躺平滑下山…超扯影片曝光

碧潭堤岸人行道遭淹、商家怨　新北觀旅局：本就屬河川行水區

北市關水門3階段　見「只出不進」就要小心！再晚河水恐溢入市區

他了斷10年友誼！被朋友當負面「情緒垃圾桶」　LINE對話全是抱怨

影／搞笑女友穿恐龍裝跳舞　男友視角錄下謎樣行為！

推動台灣Chinese Taipei奧會模式　清大緬懷前校長沈君山

影／調皮弟見阿姨們嗨跳廣場舞　場外狂扭、大秀電臀PK

影／光頭男到理髮廳洗頭圓夢　超享受專人搓洗時光！

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

台3線重機群飆速翹孤輪　錄影PO網！警開罰送辦

肥胖跟懷孕怎判斷「讓座都誤會」　這題醫生也認輸：不敢隨便恭喜

百元理髮變「更生人髮型」！他氣炸求償3000元遭拒　怒發文公審

水溝驚現「高速流水屍」？夾腳拖男躺平滑下山…超扯影片曝光

碧潭堤岸人行道遭淹、商家怨　新北觀旅局：本就屬河川行水區

北市關水門3階段　見「只出不進」就要小心！再晚河水恐溢入市區

他了斷10年友誼！被朋友當負面「情緒垃圾桶」　LINE對話全是抱怨

影／搞笑女友穿恐龍裝跳舞　男友視角錄下謎樣行為！

推動台灣Chinese Taipei奧會模式　清大緬懷前校長沈君山

影／調皮弟見阿姨們嗨跳廣場舞　場外狂扭、大秀電臀PK

影／光頭男到理髮廳洗頭圓夢　超享受專人搓洗時光！

黃義交墜樓前3天才和女兒共餐　她悲痛吐露：父親疫情後狀態很差

台灣虎航簽了數百班日本包機　除現有7航點盼農曆年能增飛日本其他航點

肥胖跟懷孕怎判斷「讓座都誤會」　這題醫生也認輸：不敢隨便恭喜

百元理髮變「更生人髮型」！他氣炸求償3000元遭拒　怒發文公審

水溝驚現「高速流水屍」？夾腳拖男躺平滑下山…超扯影片曝光

碧潭堤岸人行道遭淹、商家怨　新北觀旅局：本就屬河川行水區

華視6度出包案　台北地院認定「非故意造謠」裁定不罰

北市關水門3階段　見「只出不進」就要小心！再晚河水恐溢入市區

劉雨柔首鬆口婚變內幕！　淚崩揭心聲：不應該要離婚

日本黑幫「中國龍」慶出獄　池袋百人聚餐爆發大亂鬥

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

生活熱門新聞

「WHY AND 1/2」明年結束營業

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

免9千租金！房東只有1要求還給錢

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5出爐

才被必比登推薦！台南30年「康樂街牛肉湯」傳頂讓

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

千字文嫌「春水堂很盤」！超白目1句話惹怒網

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

水溝驚現高速流水屍？夾腳拖男躺平滑下山

男友視角看搞笑女友穿恐龍裝跳舞

更多熱門

相關新聞

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

不少人喜歡和朋友小酌放鬆身心，但記得要保護好自己。一名女網友表示，她平常很愛喝酒，某次心情不好就把自己灌到不省人事，結果隔天醒來卻發現自己全裸躺在朋友哥哥的身邊，嚇得急忙落跑也不再和對方聯絡，沒想到2個月後竟發現懷孕了，讓她相當震驚，「那天之後，我再也不碰一滴酒」。

懷孕虎斑貓進工廠生「3顆棉花糖」

懷孕虎斑貓進工廠生「3顆棉花糖」

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

他聽女友「懷孕2月」逃家提分手！原因超鼻酸

他聽女友「懷孕2月」逃家提分手！原因超鼻酸

吳姍儒「不讓吳宗憲相認小孩」！

吳姍儒「不讓吳宗憲相認小孩」！

關鍵字：

懷孕豐腴

讀者迴響

熱門新聞

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

「WHY AND 1/2」明年結束營業

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

妹子屁股痛爆！醫見50元膿包…一擠「爆漿高速噴射」臭翻

免9千租金！房東只有1要求還給錢

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

還沒結紮！黃鐙輝宣布已是五寶爸

即／俄羅斯Su-34戰機墜毀　葉伊斯克公寓起火

黃義交住家墜樓「未發現遺書」

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面