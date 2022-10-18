肥胖跟懷孕怎判斷「讓座都誤會」　這題醫生也認輸：不敢隨便恭喜

▲網求問「懷孕肚子跟肥肉肚子怎分辨」，醫生曝經驗「很常不小心冒犯到病人」。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／趙蔡州報導

婦產科醫師蘇怡寧經常在臉書進行衛教，同時也分享許多網友的私訊內容，他近日收到一名網友私訊提問，想知道如何判斷「懷孕的肚子跟單純豐腴的肚子之間的差異」，原因是很難判斷「搭捷運時，究竟要不要讓座」，深怕一旦誤會別人懷孕，場面會相當尷尬。



蘇怡寧醫生在臉書粉絲團「蘇怡寧醫師愛碎念」分享與網友的對話截圖，可以看見網友提問「有個問題困擾我很久，請問要如何分辨，懷孕的肚子跟只是肥肉的肚子呢，因為我每天搭捷運，常常抬頭就是有個肚子在前面，對於判斷要不要讓位，感到很為難」。

針對問題，蘇怡寧回覆，「我只會用驗孕跟超音波判斷，抱歉」，並在臉書寫下「（網友的問題）對一個善良公民來說，這真的很困擾呢」、「其實連我現在都不敢隨便跟人家說，恭喜妳懷孕了」，在沒有工具輔助的情況下，醫生都不一定能用肉眼判斷出，女性是否懷孕。

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▲蘇怡寧醫師分享與網友的私訊對話。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「哈哈，要不要考慮放棄當善良公民」、「今天這個問題，真的很困擾人唉」、「其實不用困擾，我被誤認很多年了，都能欣然接受」、「如果是我被認錯，我會乾脆坐下說謝謝，彼此都不尷尬」、「我也被讓座過，但我沒懷孕啊，只是肚子大」。

也有其他醫生分享自身經驗說，「身為一名醫師，即使自己已經懷孕第二次，我還是很常不小心冒犯到病人，像是說『哇小姐，你懷孕幾個月了啊，恭喜』，對方就冷淡回『我沒有懷孕，這些只是肥肉，跟著我三十年了』，原本想找話題拉近關係，結果直接醫病關係破裂，當下超尷尬」。

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