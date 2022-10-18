超摳男友「買保險套偷AA」！　她一看價錢傻眼：12個才89元

▲許多情侶交往時，為了避免負擔太大，都會採取AA制。（示意圖／ETtoday資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

不少情侶交往會採「AA制」，避免讓其中一方負擔太大，不過若連小錢都斤斤計較，反而會影響感情。就有一名女網友表示，平常和男友的開銷都是各付各的，但最近卻發現對方連保險套的錢都偷偷平分，讓她忍不住氣罵：「套套12個才89元欸，這樣也要跟我AA？」

原PO在臉書《靠北男友2.0》發文抱怨，平時她和男友是AA制，但最近平分日用品價錢時，發現最終金額有出入，她就拿著發票重算，並扣除保險套平分的錢，結果算出250多元，和男友所算的295元不同，便故意問對方：「怎麼你剛剛算是295元啊？所以你是有把套套算進去囉？」

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沒想到男友聽見後卻回答，「我原本沒有想跟妳說，我有把套套的錢加進去，因為這樣怪怪的。」此話一出，讓她頓時傻眼，表示對方明明想和她收保險套的錢，卻又礙於面子或其他原因而沒有明說，甚至還假裝自己很大方，沒有收這筆錢，「說真的，那個套套12個才89元欸，這樣還要跟我AA？我整個傻眼，太摳了吧！」

▲男友連保險套的錢都要平分，讓原PO相當傻眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）



貼文曝光後，隨即引起網友熱烈討論，「會要求AA的，我都不會要」、「幫單身狗吶喊，為什麼這種人都有女朋友」、「寧願單身，也不找要AA制的男生」、「這樣可以直接分手了啊，男朋友要分那麼清楚，比砲友不如」、「還蠻好笑的，這男人也算稀有物種了，妳要好好保育，不要棄養」。

不過，也有一派人認為，兩人原本就說好AA制，也沒什麼不對，「一開始你們約定什麼都要AA、算清楚，所以沒什麼毛病，這是朋友的角度」、「兩人在一起，太計較是不好的，但矛盾的是，這不就是妳跟男友之間的遊戲規則嗎」、「真正在一起生活的情侶、夫妻，就不可能這樣一直A下去，懂嗎」。