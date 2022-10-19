「國小哪個股長是屎缺？」　過來人曝2種最麻煩：根本是處罰

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文提問，「國小哪個股長是你／妳心中的屎缺？」沒想到意外勾起許多網友學生時期的回憶，其中最多人點名的是衛生股長和風紀股長，其次是學藝股長和總務股長。還有網友半開玩笑表示，班上選股長的時候絕對不能離開教室，不然回來一定會被同學選為某個股長，「最屎缺的那種。」

▲網友公認衛生股長和風紀股長最不好當。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」拋出一個問題，「國小哪個股長是你／妳心中的屎缺？」結果意外引起網友熱議，其中最多人點名的是衛生股長，不少在學生時期當過衛生股長的網友分析，會覺得擔任衛生股長最麻煩，是因為這個職位雖然不用做打掃工作，但只要同學掃不乾淨或是叫不動，最後都會變成衛生股長自己掃，「不用挑，直覺就是衛生」、「衛生啊！我都自己去掃地」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一個被點名最吃力不討好的還有風紀股長，網友指出，風紀股長要找人緣好、功課好、體育好的人氣王，否則容易顧人怨，其實很不好當，若是老師直接指派，則通常會指定由班上最愛講話的學生來當，「風紀根本是處罰吧」、「風紀，最討人厭的職位」、「風紀啊，各種記的時候被靠北，不記又被老師靠么」。

也有網友認為學藝股長和總務股長不好當，前者要負責抽查作業、畫海報、布置公告欄，後者則要管錢，會一直擔心錢不見要賠償大家等問題。還有苦主表示，自己在嘉義就讀高中時，莫名其妙當上「環保股長」，正式上任才知道是要處理廚餘，還要抬到後山掩埋，「重點第一天上學誰都不認識誰，我到現在還找不到那個推薦我的人」；另一人也半開玩笑說道，所以班上選股長的時候絕對不能離開教室，不然回來一定會被同學選為某個股長，還是「最屎缺的那種」。