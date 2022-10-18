無法參加國際刑警組織大會　外交部譴責：政治凌駕專業

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部發言人歐江安18日在例行記者會表示，第90屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會將於本月18日至21日在印度新德里召開，我國雖積極爭取，仍未能參與大會。對於INTERPOL以政治考量凌駕警政專業，無視台灣參與國際刑警工作的實際需要及我國盼有意義參與INTERPOL的務實訴求，外交部表達高度遺憾與嚴正不滿。

外交部重申，我國是主權獨立國家，民主台灣與威權中國互不隸屬，台灣絕非中華人民共和國的一部分，中國也無權在國際場域代表台灣。我國警政系統向來獨立於中國之外，完備且運作有效；身為國際警政社群重要的一員，有高度意願與優異能力為國際共同打擊跨國犯罪做出貢獻，但是卻因為中國的蠻橫阻撓，無法與INTERPOL建立直接即時的情報交換，影響我國實質參與全球打擊犯罪的警政安全合作。

歐江安說，外交部將持續協同內政部警政署刑事警察局積極進洽各國以各種方式助我，包括洽請友邦為我國致函發聲，以及促請理念相近國家透過多元方式予我支持。外交部將繼續努力向國際宣達台灣爭取參與INTERPOL的決心，即使面對挑戰與困難，我方不會放棄，將持續爭取國際社會更多聲援及更堅定支持台灣，共同打擊跨國犯罪，建構更安全的世界。