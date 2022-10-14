外交部長吳釗燮：台灣決心抵抗入侵　阻擋中國擴張

文／中央社

外交部長吳釗燮接受法國24台專訪，談及中國對台威脅。他表示俄烏戰爭讓台灣人民與政府都更意識到戰爭急迫性，決心捍衛國土，並呼籲民主國家團結，因中國擴張野心將不僅止於台灣。

▲外交部長吳釗燮。（資料照／外交部提供）

在法國24台（France 24）13日播出的12多分鐘專訪中，吳釗燮首先指出台灣具極重要地緣戰略位置，因此中國有進犯台灣的野心。然而中國野心含括全球，因此北京威權政體希望國際把注意力放在台海緊張，忽略中國在其他地區的擴張主義。

吳釗燮指出，中國對台威脅年深日久，例如2019年中共中央總書記習近平在1月2日的演說中以強硬語氣要求台灣接受一中原則與一國兩制，並保留動武的可能性。從那時起，中共對台軍事行動就只增不減；資訊戰、駭客攻擊和經濟脅迫也層出不窮，「中國似乎在練習入侵台灣」。

針對記者沛恩（Cyril Payen）提問，吳釗燮表示台灣「非常關切」中國入侵的可能性，並指出中國官員不斷在國際場合以聯合國大會決議為藉口，將台灣描述為外國不可干涉的國內事務，進而合理化對台用武。

吳釗燮接著表示，俄烏戰爭讓台灣人目睹戰爭，意識到若俄國能進犯烏克蘭，那中國也可能對台灣做類似的事，「台灣人更加瞭解到局勢的急迫性，捍衛台灣的決心也更加高漲」。

同時台灣政府也在為意外狀況做準備，應對中國侵犯，包括加強軍事訓練、採購不對稱作戰武器，並與美國等盟友合作，「以在我們有所準備的情況下獲得國際協助」。他也強調台灣不樂見戰爭，但若中國攻台，台灣有戰鬥的意志。

沛恩表示，若台海開戰，後果將比俄烏戰爭更為嚴重，甚至可為第三次世界大戰。

吳釗燮分析經濟影響，指出台灣製造全球62%的半導體晶片，其中全球高端電腦晶片更有92%依靠台灣，「若台灣受襲使半導體供應鏈中斷…對世界經濟將帶來龐大衝擊」。

再者為地緣政治影響，吳釗燮強調，中國野心不僅止於台灣。中國正在增建海軍戰力，從東邊東海對日本的威脅，到南海的軍事化，再到太平洋島國和印度洋，都是中國下一步的目標。

他重申，「統一」是中國的論述，卻忽略了「真相」，也就是「台灣從未被中國統治，台灣治理自己，我們不是任何他國的一部分，包括中國。我們是自主的民主國家，任何不顧台灣人民意願的『統一』行動，都是入侵，也違反聯合國基本原則」。

最後吳釗燮呼籲民主國家團結，說服中國不對台動武，並強調，若台灣被中國奪下，印太地區都有危險。「全世界，尤其民主國家，必須考慮這可能性。我們必須團結，阻擋威權主義進一步擴張」。