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駕車未繫安全帶遭警盤查　男竟揹9條通緝...車上搜出這包更慘

▲桃園市邱姓男子17日傍晚開車未繫安全帶，遭大園警方攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓男子17日傍晚開車未繫安全帶，遭大園警方攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子昨（17）日傍晚開車返公司途中，行經大園區大竹南路因未繫安全帶，被大園警分局巡邏員警攔查，警方盤查身分時意外發現邱男是通緝犯，遭士林、桃園與新北等地檢署等單位，發布包括毒品、肇事逃逸等9罪通緝，員警還在其身上起獲一小包安非他命，當場依毒品等罪嫌押解桃園地檢署歸案，邱男得知僅因未繫安全帶，就讓通緝犯身分曝光，心中懊悔不已。

大園警分局埔心派出所警員吳承殷、劉昱成昨天下午5時許巡邏，行經大園區大竹南路上，發現迎面而來的廂型車駕駛未繫安全帶，由於不符行車規定，隨即上前將廂型車攔下盤查。

▲桃園市邱姓男子17日傍晚開車未繫安全帶，大園警方攔查發現並在身上起出安非他命0.5公克與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓男子17日傍晚開車未繫安全帶，大園警方攔查發現並在身上起出安非他命0.5公克與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警以警用行動電腦查詢邱男身分時，發現竟是通緝犯，自2020年起陸續被台北士林、桃園、新北等地檢署發布8項毒品與1項肇事逃逸通緝中，邱男獲悉後當場辯稱，他從新北市搬來桃園市已有一段時間，並未收到地檢署通知書，不清楚自己遭通緝，更沒想到因為未繫安全帶被警方查獲，心中為此懊悔不已。

▲桃園市邱姓男子17日傍晚開車未繫安全帶，大園警方攔查發現竟有9項通緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓男子17日傍晚開車未繫安全帶，大園警方攔查發現竟有9項通緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方還在邱男身上查獲0.5公克的安非他命以及使用過玻璃球吸食器等證物，邱男則坦承為其所有，大園警方依毒品、肇事逃逸、毒品通緝等罪嫌將邱男押解至桃檢歸案偵辦。

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