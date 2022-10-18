被質疑抹紅救選情　鄭運鵬：張善政應公開說清楚與統派關係

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天受訪時表示，張善政先生卸任行政院長後去擔任統派團體最高顧問，既然參選就應該公開清楚說明與統派之間關係。（圖／鄭運鵬競總提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對藍營昨天批批評民進黨以抹紅方式救選情，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（18）日表示，張善政先生曾擔任國民黨時代行政院長，但卸任後以高名氣卻擔任少為人知的統派政黨唯一的最高顧問，鄭運鵬強調，每位政治人物都必須接受檢驗，包括我也一樣，張善政先生應該公開清楚說明與統派的關係。

鄭運鵬今天上午在鄭文燦市長與市議員候選人張肇良等人陪同，到龍潭傳統市場掃街拜票，鄭運鵬受訪時指出，張善政先生曾擔任國民黨時代行政院院長、副院長與政務委員，是國家相當高的政治明星，但大家也知道中國長期對台灣文攻武嚇且攻擊不斷，但他在卸任行政院長後，以這樣國家高知度名氣，擔任很少人知道的統派政黨、打壓台灣政黨的最高顧問，且是唯一的最高顧問，這是政黨意識型態的問題。

鄭運鵬還說，張善政過去都號稱，用無黨籍、不加入政黨，但他卻擔任這些激進、統派政黨的最高顧問，而且不只一個，當然參選市長與從政當然必須向所有市民朋友說清楚。鄭運鵬說，張善政參加統派政黨還擔任最高顧問，希望台灣都到中國去投資，原因是中國的人權較少，他認為投資機會比較大，違反了國際現在主流商業跟對台灣主權地位的堅持，這是他必須要說清楚的地方，這都是公開活動，他自己也接受這樣的聘書。每個政治人物都必須要接受檢驗，包括我們當然希望張善政先生既然從政參選，就必須公開清楚說明他與統派的關係為何。

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