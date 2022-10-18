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一帶一路欠下1280億！肯亞翻臉「不履行中國合約」　巨債恐難償還

▲▼肯亞蒙奈鐵路，SGR。（圖／翻攝自維基百科）

▲中國推動「一帶一路」時為肯亞興建的蒙奈鐵路，讓肯亞欠下1280億的外債。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

與中國有著密切經貿關係的東非國家肯亞，因加入中國「一帶一路」計劃，至今已欠中國高達40億美元（約新台幣1280億元）的外債。然而隨著新政府上任，總統魯托（William Ruto）決定不再繼續前政府簽訂的不透明合約，停止強制當地商家透過中資鐵路運送物品，引來國內一片讚好，然而卻引發肯亞無法償還外債的憂慮。

綜合外媒報導，中國自2013年推動「一帶一路」計劃起，就積極在全球逾百個國家發展港口、鐵路、公路與發電設施等基礎建設，其中肯亞耗資47億美元（約新台幣1505億元）興建的蒙巴薩－奈洛比標準軌鐵路（簡稱蒙奈鐵路，SGR）就是建設之一。

全長472公里的蒙奈鐵路，將交通網從蒙巴薩一直連接到烏干達，預料將為肯亞帶來眾多就業機會，協助該國轉型為工業化的中等收入國家。然而隨著鐵路2013年動土以來，肯亞欠中國的債務就高達40億美元，佔據了該國外債的三分之一。

▲▼肯亞總統魯托（William Ruto）。（圖／路透）

▲肯亞總統魯托決定推翻不透明合約，不再強制當地廠商通過中資鐵路運送物品。（圖／路透）

雖然肯亞政府強調，該國並未拖欠外債，但肯亞可能無力償還中國債務而爛尾告終的傳言頻起，而且蒙奈鐵路也頻頻傳出貪污醜聞，就連鐵路所帶來的經濟效益也受外界質疑。原來，肯亞前政府曾欠下不透明合約，承諾中方將透過蒙奈鐵路運送貨物，讓該鐵路營運保持獲利狀態。

為了達成這項協議，肯亞政府在2019年下令，強制當地廠商只能透過蒙奈鐵路將貨物運往烏干達和盧安達等國，而貨運收入則用來償還中國債務，引發民眾不滿。對此一規定深感不滿的新總統魯托，自8月上任後，立即廢除了相關規定，甚至矢言要將中國小販全數驅逐出境，以保障當地人的工作機會。

雖然魯托改變對中國的立場為他在國內贏得眾多支持，不過肯亞在收入減少的情況下，是否仍能償還中國的巨額債務引發外界質疑。奈洛比大學（University of Nairobi）經濟專家尼揚德莫（Samuel Nyandemo）認為，魯托必須設法尋找政府融資的替代方案，並與中國達成一致的還款計劃，才能達到他減少向外國借款的目標。

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