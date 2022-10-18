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高中英聽測驗考場公布　考生線上看考場「確診者要上網填報」

▲▼英聽考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲112 學年度高中英語聽力測驗第一次考試公布考場，考生須自行上網看考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

112 學年度高中英語聽力測驗第一次考試將在10月22日（六）舉行，今年共有9.8萬餘人報考，大考中心今（18日）公布試場分配表，但英聽測驗考前不開放看考場，考生須自行上網查詢試場平面圖；這次也首度開放確診COVID-19考生應試，考生要記得上網自主填報。

大考中心今公布高中英聽試場分配表，全國共有50個考分區、2841個試場。今年首度開放輕症或無症狀確診，以及居隔考生在居護與隔離試場應考，並在20縣市設置居護與隔離試場，會跟一般考生區隔。

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大考中心提醒考生，若考生有確診、居家隔離或自主防疫身分時，請務必至大考中心「112學年度高中英語聽力測驗」試務專區「COVID 19 自主填報專區」進行填報，若填報後至考試當天，由居家隔離或自主防疫變為確診，應盡速與大考中心聯絡（02-23661416 轉 608）後，至「COVID-19 自主填報專區」更新填報內容，若未如實填報，最重將取消考試資格。

大考中心說，依簡章規定，英聽測驗考前不開放查看試場，考生可自行上網到大考中心網站「112 高中英語聽力測驗」專區查閱或列印試場平面圖（含量溫檢測站地點），以利考試當日能快速進入考（分）區學校量體溫及查找試場應試。

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