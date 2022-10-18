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她潑跨世紀髒水　陳其邁前幕僚好氣又好笑：20世紀已準備因應抹黑

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

記者陶本和／台北報導

台北市議員王鴻薇18日指控高雄市長陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，至今仍未盡6年服務義務，認為衛福部應依法向陳其邁追討費用及罰款。對此，陳其邁前資深幕僚表示，陳其邁在投入第三屆立委選舉前，幕僚們就把可能有類似抹黑列入因應，沒想到這個20世紀的髒水，到了21世紀才由當年還在當記者的王鴻薇潑出。

王鴻薇上午召開記者會指控，根據當時榜單以及陳其邁自己公布的立法院、行政院資歷，他在民國73年獲得公費醫學生補助，民國80年畢業，隨後念碩士，並擔任自己父親陳哲男辦公室主任，後選上立委，一路從政至今。「時序看來根本不可能從事6年義務服務，連公費生義務，都要逃避，這叫做暖男嗎？」

對此，陳其邁隨即在受訪時反擊，強調自己早在20多年前，就已依規定返還相關公費，完成還款的義務，所以王鴻薇指的事項並非事實。他說，31年前的1991年，台灣是處於對抗威權、追求自由民主的時代，自己從包括習醫到進入台大公共衛生研究所，到從事包括環保以及相關追求言論自由的社會運動，到投入政治，他都跟所有野百合世代的年輕人一樣，因為大時代的變化有了不同的生涯規劃。

事實上，當年陳其邁投入立委選舉時，他的幕僚就已經把可能有類似的抹黑列入因應。陳其邁的前資深幕僚表示，當年陳其邁因為選擇投入公共事務，棄醫從政，所以第一時間把公費返還在案，沒想到這個20世紀的髒水，一直到了21世紀，才由當年還在當記者的王鴻薇潑出。

這位前幕僚說，王鴻薇這是「跨世紀」的髒水，當年的幕僚群在今天看到記者會後，私下都是又好氣又好笑，這位當年看似新銳的政治記者，在擔任議員之後卻弄出烏龍。他說，王鴻薇跟陳其邁幾乎是同時在公共事務圈，只是30年後，一個成為政績名列前茅的直轄市長，一位是潑髒水的「不分區」議員。

▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供，點圖放大）

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

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王鴻薇陳其邁2022九合一大選2022高雄市長

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