轟柯文哲草菅人命　簡舒培曝：12人「關在水門外」6小時才救出

▲陳時中競選總部舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

北台灣連日大雨陸續傳出淹水災情，台北市百齡橋下更成「大型泡水場」，車主有無收到簡訊通知移車成為討論焦點。民進黨台北市議員簡舒培18日揭露，不只車輛泡水，連人都在水門外，當天下午在通河街堤外、大佳碼頭、基隆河10號疏散水門共有12位民眾被救出，前後花了快6個小時，砲轟台北市長柯文哲，「你這不是草菅人命，什麼才是草菅人命？」

民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室今天上午舉行「柯文哲的政治良心在哪裡？」記者會，擔任總幹事的立委吳思瑤、簡舒培、發言人羅浚晅、陳品潔等人與會。

簡舒培會中質疑，禮拜天台北市政府針對豪大雨僅開設「強化三級」警戒，實際上，三級警戒就是平常的警戒，強化三級只是比平常更強一點點而已，幾乎是沒有警戒，「因為沒有警戒，市長可以去輔選，可以不用回到台北？」簡問，台北市政府有沒有收到大雨通報，水利處有沒有感覺到水情非常緊急？當然有，但為什麼不把三級警戒調到二級？因為市長人在南投趕不回來，台北市政府的8萬大軍全部都在等市長，「因為市長不回來，警戒無法上升」。

簡舒培說，其實在禮拜天早上8點，水利處就已經通知所有水門「只出不進」，因為已經預知了水情會很急，早上11點淡水河宣布關水門，下午4點基隆河、景美溪全部關水門，這些水門關閉時有沒有按照應有的SOP？完全沒有！正常程序會提前兩小時告知所有人遷移車輛，不然就要開始執行拖吊，就算這次因為水災比較急，起碼還是要通知里長，但在禮拜天完全沒有，交通局和交通大隊是3點21分接到水利處通知，完全沒有辦法執行任何車輛拖吊，才會造成百齡橋車輛泡水。

簡舒培揭露，禮拜天不只車輛泡水，連人都在水門之外，台北市政府竟然就狠心的把水門全部關上，6點36分在通河街堤外有兩個人被救出，7點47分在大佳碼頭有8個人被救出來，9點55分基隆河10號疏散水門有兩個人，居然花了快6個小時後才把市民救出來，「我要問問柯文哲，你這不是草菅人命，什麼才是草菅人命？」

吳思瑤批柯文哲「輔選好熱血，對待市民好冷血」

此外，總幹事吳思瑤表示，在災情發生的兩三天中，柯文哲的應變態度讓人一肚子火，無黨籍台北市長參選人黃珊珊只要柯文哲講的什麼都對，讓人不敢恭維，而國民黨台北市長參選人蔣萬安碰到災害危難時，永遠做出異於常人的政治判斷，周日下午台北市就陸續有災情傳出，內湖的隧道約下午4點發生崩塌，蔣萬安當天7點仍然選擇到車程不到10分鐘的宮廟跑攤拜票，至遲10點才公布「補進度」到現場關心的照片。

吳思瑤批評，中央氣象局10月15日下午4點就發布台北市山區局部豪雨或豪大雨的資訊，當時柯文哲在為黃珊珊的子弟兵輔選，還在公然操作「棄中保珊」，當晚在民眾黨新竹市長參選人高虹安競選場合落淚助選，「輔選好熱血，對待市民好冷血！」隔天16日更拋棄北投、前進南投，放生台北、前進台中，柯為了高虹安落下男兒淚，但在台北市民心酸流淚的時候，柯文哲在哪裡？

吳思瑤說，黃珊珊這幾天對於柯文哲指責市民的荒謬回應稱，「市長不必在」、「都是選舉的操作」、「難道要1個人來做8萬人的事嗎」，顯示她就是女版柯文哲；對比陳時中最早宣布暫停競選行程，隨即趕赴大湖公園、康樂隧道、南港的研究院路，昨天依舊取消所有選舉行程，到萬華、陽明山上的竹子湖勘災，把人民的需要當作自己的切身關切。