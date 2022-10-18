陳時中指防疫旅館剽竊構想　黃珊珊嗆：收回指控否則法院見

▲黃珊珊走訪直興市場。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊新書《城市／程式》稱防疫旅館、防疫計程車、車來速篩檢站是她提出的構想，引來前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中批評剽竊。對此，黃珊珊18日回擊，如果陳時中能找到比台北市政府更早執行的所有證據，請他們拿出來，不要再說人家剽竊，「說人家剽竊是很嚴重的指控，陳時中先生請你收回，不然就法院見」。

對於陳時中質疑防疫旅館是剽竊中央的計畫，黃珊珊18日受訪少見動怒，直言說剽竊是很嚴重的指控，這部分要請陳時中收回這句話；第二，防疫旅館的發想，不管中央怎麼說，他們當時做的叫做集中檢疫所，是用政府的資源、政府的錢，把相關的機構「徵用」。

黃珊珊說，當時有非常、非常多的國外回來的旅客，有兩種人，一種是國人，他可以回家；一種是外國人，當時還沒有禁止外國人入境，所以這些人住在一般的旅館裡面，被里幹事打電話通知必須足不出戶14天的時候，這些旅館根本就不會照顧，就把他們趕出來、通報給觀傳局，「我們每一天晚上都在收人球」。

黃珊珊表示，一開始有幾個我們還會拜託中央的集中檢疫所協助安置，後來中央也不收了，說只收異常的，比如逃跑的或是家裡有問題的，其他一概不收，所以台北市才必須自主防疫，要自己去找到地方安置。

「我們當時是找了兩間小型旅館，請他們先幫我們暫收，但是他們也不知道怎麼照顧，台北市的防疫旅館就是這樣產生的。」黃珊珊說，必須要讓業者知道怎麼樣照顧這些足不出戶的人，又可以避免我們的員工感染，怎麼送餐、怎麼收垃圾，這些都是從無到有，「最重要的是，台北市防疫旅館市政府沒有出半毛錢，全部都是我們沒和旅客跟防疫旅館自己去協商一天2200元」。

「這部分是台北市政府首創，而且是我們在面對問題、解決問題情況下所做的決定。」黃珊珊說，如果中央能找到比台北市政府更早執行的所有證據，請他們拿出來，不要再說人家剽竊，「說人家剽竊是很嚴重的指控，陳時中先生請你收回，不然就法院見」。

媒體追問，陳時中稍早受訪時不僅沒有收回，還強調是從集檢疫所的概念來？黃珊珊說，集中檢疫所的概念是用政府的力量去徵用，台北市的防疫旅館是去媒合，由防疫旅館自己決定要不要公布名稱、要不要收治病患，不是由政府控制，「台北市有100多間防疫旅館，1萬多間房間，全部都是用台北市的標準來設置」。

黃珊珊說，後來中央到3月份才說設這個很好，3月底要SOP公布成全國標準，「如果你要抄，我們當時就跟大家說分享給全世界，甚至翻譯成英文，跟全世界分享台北市的防疫旅館SOP，這一點不容你們說三道四，這個事實就是事實，當年新聞資料隨便調查都很清楚」。