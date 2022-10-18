　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務　衛福部火速打臉王鴻薇

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務，衛福部火速打臉。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

▲王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

台北市議員王鴻薇今（18）日召開記者會爆料，指高雄市長陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，「依照行政院衛生署公費醫師培育及分發服務實施簡則第九點」，醫學系公費學生畢業後服務年數為6年，但根據陳其邁提供的履歷，至今仍未盡服務義務。不過，衛福部對此火速打臉表示，經查公文，陳其邁早在民國87年就已還款完畢，也就解除義務。

王鴻薇指出，根據當時榜單以及陳其邁自己公布的立法院、行政院資歷，他在民國73年獲得公費醫學生補助，民國80年畢業，隨後念碩士，並擔任自己父親陳哲男辦公室主任，後選上立委，一路從政至今。時序看來根本不可能從事義務服務，連公費生義務，都要逃避，這叫做暖男嗎？

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務，衛福部火速打臉。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務，衛福部火速打臉。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

王鴻薇直言，陳其邁家境不錯，民視台灣演義專訪中，就有說到陳其邁家中好幾位都是醫生，並不缺錢，當時他祖母還跟他說，給他錢拜託他去唸醫科，這樣的家世背景以當時學費1學期7萬，7年大約一百萬左右，有必要申請公費，排擠其他人的機會嗎？

她強調，已經準備好「衛生福利部公費醫師服務期滿證明申請書」、「衛生福利部公費醫師服務經歷表」，如果陳其邁要證明自己沒有問題，可以提供申請認證的資料，歡迎陳其邁拿去跟教育部申請，這種事情一翻兩瞪眼，不用政治口水，請直接去申請給社會大眾一個交代。

對於王鴻薇的說法，衛福部醫事司司長劉越萍表示，根據衛福部資料顯示，民國87年的公文有記載，陳其邁醫生已經全數還款完畢，由於陳是在民國80年畢業，屬於舊制公費生，當時的規定是只要還完款義務就解除，打臉王的爆料。

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
狂砍22刀殺阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話
7年婚斷首發聲！　分手妹心碎宣布：關係按下暫停鍵
獨／黃義交1998年帶何麗玲拜票　珍貴畫面曝光
LIVE／黃義交家屬含悲認屍　好市多又要換銀行！會員怒喊煩
長榮空姐穿「氣球比基尼」 ！　嫩腰美腿全都露
快訊／好市多卡被搶親！　國泰世華回應
古天樂驚證實「神經全壞死」！　急入院動手術

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曾文水庫拉警報！蓄水不到5成 黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

陳時中勘災穿皮鞋　蔣萬安酸：沒當過民代「比較沒經驗」

陳時中超速挨罰！　徐巧芯嗆「迴力鏢來了」：用7.3倍力量對待他

黃義交墜樓亡　周玉蔻節目上談生死：生命轉個彎就是征服

暴雨近10人被關水門外　柯文哲：有通知！但民眾「不太信邪」

柯文哲輔選不顧災情被罵爆　黃珊珊：SOP、分層負責比較重要

綠營要求說明與統派團體關係　張善政：根本沒有這回事！

批陳時中卸責採購高端缺失　民眾黨團要監察院即刻介入調查

轟柯文哲草菅人命　簡舒培曝：12人「關在水門外」6小時才救出

黃義交墜樓　黃珊珊不捨：他像個陽光大哥哥非常溫暖

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

曾文水庫拉警報！蓄水不到5成 黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

陳時中勘災穿皮鞋　蔣萬安酸：沒當過民代「比較沒經驗」

陳時中超速挨罰！　徐巧芯嗆「迴力鏢來了」：用7.3倍力量對待他

黃義交墜樓亡　周玉蔻節目上談生死：生命轉個彎就是征服

暴雨近10人被關水門外　柯文哲：有通知！但民眾「不太信邪」

柯文哲輔選不顧災情被罵爆　黃珊珊：SOP、分層負責比較重要

綠營要求說明與統派團體關係　張善政：根本沒有這回事！

批陳時中卸責採購高端缺失　民眾黨團要監察院即刻介入調查

轟柯文哲草菅人命　簡舒培曝：12人「關在水門外」6小時才救出

黃義交墜樓　黃珊珊不捨：他像個陽光大哥哥非常溫暖

台灣女婿AKIRA二度力挺高雄影展　合體楊小黎、9m88

震懾北韓禁第7次核試！美韓月底「聯合空中軍演」　出動250架戰機

狂砍22刀殺了養他長大的阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話

曾文水庫拉警報！蓄水不到5成 黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

色老頭轉世？柯基緊盯「電視辣妹」定格不動　一播廣告秒撇頭走掉

酒駕慣犯喝茫改騎「電動滑板車」　法官仍認酒駕判刑2月罰1萬

孔曉振大露美背「小眾白紗」曝光！　選中《慾望城市》夢幻婚鞋嫁了

《棒棒堂》拿鐵爆7年婚斷首發聲！　分手妹心碎宣布：關係按下暫停鍵

30年「康樂街牛肉湯」頂讓！　李懿崩潰連喊6不：上上周才說好喜歡

政治熱門新聞

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆「最新PO文曝光」

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情

快訊／遭爆料搶快闖紅燈　陳時中競辦回應了

黃義交風光從政　卻被「墮胎、三角戀」纏半輩子

比百齡橋下的泡水車更可怕　議員爆：有10人被關在水門外

六都參選人最新民調曝！侯友宜穩坐冠軍　桃園藍綠成「兩弱相爭」

民調：蔡英文聲望51.2％　5大效應拉抬

黃義交墜樓！　媒體人貼合照提「4沒有」

侯家軍正妹戴湘儀 開噴林佳龍災情跑哪　PTT：他是平民

更多熱門

相關新聞

陳時中指防疫旅館剽竊構想　黃珊珊嗆：收回指控否則法院見

陳時中指防疫旅館剽竊構想　黃珊珊嗆：收回指控否則法院見

無黨籍台北市長參選人黃珊珊新書《城市／程式》稱防疫旅館、防疫計程車、車來速篩檢站是她提出的構想，引來前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中批評剽竊。對此，黃珊珊18日回擊，如果陳時中能找到比台北市政府更早執行的所有證據，請他們拿出來，不要再說人家剽竊，「說人家剽竊是很嚴重的指控，陳時中先生請你收回，不然就法院見」。

「民進黨大老倒戈只是狗咬狗」　前藍委：蔡賴之爭將提前上演

「民進黨大老倒戈只是狗咬狗」　前藍委：蔡賴之爭將提前上演

控陳其邁公費讀醫卻從未服義務　國民黨：欺世盜民這叫暖男嗎？

控陳其邁公費讀醫卻從未服義務　國民黨：欺世盜民這叫暖男嗎？

六都參選人最新民調曝！侯友宜穩坐冠軍　桃園藍綠成「兩弱相爭」

六都參選人最新民調曝！侯友宜穩坐冠軍　桃園藍綠成「兩弱相爭」

高雄正妹議員參選人沒擦防曬　站7小時拜票曬成「焦糖姐姐」

高雄正妹議員參選人沒擦防曬　站7小時拜票曬成「焦糖姐姐」

關鍵字：

陳其邁2022九合一大選2022高雄市長王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

「WHY AND 1/2」明年結束營業

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面