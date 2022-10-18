獨／爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務　衛福部火速打臉王鴻薇

▲王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

台北市議員王鴻薇今（18）日召開記者會爆料，指高雄市長陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，「依照行政院衛生署公費醫師培育及分發服務實施簡則第九點」，醫學系公費學生畢業後服務年數為6年，但根據陳其邁提供的履歷，至今仍未盡服務義務。不過，衛福部對此火速打臉表示，經查公文，陳其邁早在民國87年就已還款完畢，也就解除義務。

王鴻薇指出，根據當時榜單以及陳其邁自己公布的立法院、行政院資歷，他在民國73年獲得公費醫學生補助，民國80年畢業，隨後念碩士，並擔任自己父親陳哲男辦公室主任，後選上立委，一路從政至今。時序看來根本不可能從事義務服務，連公費生義務，都要逃避，這叫做暖男嗎？

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

王鴻薇直言，陳其邁家境不錯，民視台灣演義專訪中，就有說到陳其邁家中好幾位都是醫生，並不缺錢，當時他祖母還跟他說，給他錢拜託他去唸醫科，這樣的家世背景以當時學費1學期7萬，7年大約一百萬左右，有必要申請公費，排擠其他人的機會嗎？

她強調，已經準備好「衛生福利部公費醫師服務期滿證明申請書」、「衛生福利部公費醫師服務經歷表」，如果陳其邁要證明自己沒有問題，可以提供申請認證的資料，歡迎陳其邁拿去跟教育部申請，這種事情一翻兩瞪眼，不用政治口水，請直接去申請給社會大眾一個交代。

對於王鴻薇的說法，衛福部醫事司司長劉越萍表示，根據衛福部資料顯示，民國87年的公文有記載，陳其邁醫生已經全數還款完畢，由於陳是在民國80年畢業，屬於舊制公費生，當時的規定是只要還完款義務就解除，打臉王的爆料。