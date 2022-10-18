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好市多慘了！聯名卡換東家「會員超反彈」　怒喊煩人：不去了

▲好市多台南店被前員工投訴車禍職災，卻逕行將她退保，沒給資遣費，也沒負擔部分醫藥費，經向台南市勞工局申訴，勞工局介入查處中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲好市多聯名卡將換新東家。（圖／記者林悅攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）和國泰世華銀行合作推出聯名卡多年，18日傳出新年度發卡權被台北富邦銀行拿下，結果消息一出，引起許多會員反彈，「就不能並行嗎？這樣很麻煩餒」、「死綁某家信用卡真的很煩」、「不知道幾張卡了，還要多一張富邦……no」、「好吧！剛好可以下定決心取消會員。」

年度發卡權一傳出換新東家，不少會員瘋狂哀號，「真是悲傷的故事，俺老婆的信用卡不能用了」、「要換卡就麻煩了」、「又要再辦一張，不要去了」、「我才剛辦欸」、「換來換去有夠麻煩。」還有人直呼，「理賠防疫險慢吞吞，簽約12億就這麼豪爽」、「直接辦美國運通，不用理會哪家聯名換來換去」、「用現金最實在了。」

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▲▼好市多,結帳,收銀,輸送帶。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲在台灣好市多消費，基本上只能刷聯名卡或用現金結帳。（圖／記者鄺郁庭攝）

有網友則在PTT的Gossiping板上問卦，「Costco 好市多卡確定要給富邦了？」文中表示他不懂為何還要限卡，「以前好市多還有一部分在大統手上時，限卡可能沒什麼，問題是現在好市多已經回歸直營了，美國都沒有限只能使用某家銀行的卡了。」

一票鄉民看到後也很怒，「爛死，還要換卡」、「用了10多年，我覺得真的沒啥價值了，裡面東西品質越來越差是真的」、「限卡是合理，台灣好市多問題在商品不再特別，價格不再便宜」、「換過3家了吧？好市多只能刷聯名卡真的很鳥，還要一直辦新卡」、「北爛，加入Costco10幾年來，換幾張卡了？真的是把台灣人當盤子耍，原本的卡還要自己去停掉。」

還有人表示，「你不去我不去，明年就開放惹」、「國泰大斷線後，好市多一定不爽啊！還是在生意最好的假日大當機」、「美國和加拿大的聯名卡也是銀行換來換去，不過不限銀行，只限Master或VISA」、「我在美國進過幾家Costco，經驗是只能用VISA，不能用其他，至於什麼銀行就隨便你。」

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