電動車開進好市多「阿嬤1舉動」全場掉下巴！網戰翻：屌打8成駕駛

▲阿嬤開四輪車逛好市多，轉彎還會打左轉燈。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

面對行走不便的長輩，開放四輪車逛賣場，真的很貼心！一名女網友驚呼，某天逛好市多時，赫見有阿嬤開著代步車逛賣場，更有趣的是，阿嬤轉彎時，會打方向燈提醒大家。該照片引來近萬人討論，多數人給予正面看法，「光打會方向燈這一點屌打台灣80%駕駛」，但也有人直言「用輪椅是不是會比較妥當」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享特別經歷，她最近去逛好市多時，直擊阿嬤開著專屬四輪代步車，悠哉在賣場裡採買生活用品，更讓原PO吃驚的是，「阿嬤轉彎還會打方向燈喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片可見，阿嬤的電動車安全裝備可說是一應俱全，像是車頂舖著隔離墊、後放還懸掛光碟片，夜間行駛時具有反光警示作用，而當時，阿嬤正打著左轉燈，展現優良駕駛的一面，讓人看了會心一笑。

該文章曝光後，引來近萬人討論，多數人喊讚直呼，「光打會方向燈這一點屌打台灣80%駕駛」、「美國一堆好嗎，有的賣場還備有前方有超大購物籃的代步車，可以讓行動不便的人借用」、「希望公共場合規劃更多對高齡人口友善的設施」、「值得鼓勵！不管是放她進門的工作人員，還是記得打左右轉燈的阿嬤都很棒」、「嘉義的嗎？我今天有遇到」。

▲多數人力挺。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



不過也有人認為不妥，「像內湖店那種入口就不適合這類進場」、「覺得用輪椅是不是會比較妥當」、「現在賣場被弄得很窄，這樣可能會遇到堵住的情況」、「不管在那看到這種車都很反感，在馬路上就是無視其它車輛想彎就彎，在菜市場或賣場不是撞人就是壓你腳」、「這種不就是行動神主牌嗎？路上三寶啊」、「看到這種閃遠一點就對了」。

對此，有網友力挺「阿嬤也是有繳年費的，沒理由不給進賣場啊」、「賣場同意進入，其他人就沒資格嚷嚷」、「高齡化社會、環境友善，店家值得嘉獎，希望我老了不會被擋在門外」、「賣場連奧客都開放進來了，何況是行動不便人士，多多日行一善幫助他們」。