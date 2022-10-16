好市多葡萄「放4天全發霉」！她拉肚子怒公審　網見關鍵打腫臉

▲原PO發現整盒葡萄發霉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

好市多販售的商品物美價廉，吸引不少消費者前往購買。一名網友表示，前幾天到好市多消費，買了一盒無籽黑葡萄回家，沒想到4天後整盒都發霉了，仔細一看生產日期竟是1個多月前，讓她覺得相當不滿。PO文曝光後掀起熱議，但眾多網友都認為，是她的保存方式出了問題。

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，7日到好市多買了一盒269元的無籽黑葡萄，當天回家抓了一把洗乾淨放入保鮮盒。10日才想起來冰箱有洗好的葡萄，但拿出來吃了一顆後，才發現裡面有好幾顆都已經發霉了，當下以為是自己保存不當，就只能全部處理掉。

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▲放在冰箱內的葡萄也發霉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

但原PO隔日打算把剩下的葡萄拿出來食用，卻發現整盒葡萄都已經發霉了，當天甚至還拉了2次肚子，仔細查看包裝，才驚覺生產日期是8月31日，讓她相當傻眼，「放了一個多月還拿出來賣，買回家放不了幾天就全壞了，好市多的品質都沒有在把關嗎？」

▲原PO發現生產日期是1個多月前。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網友看到PO文後表示，「這個真的蠻容易發霉，我買回家洗的時候就有發現有幾顆發霉，後來吃三天後發現很多發霉了，我乾脆就都丟了」、「基本上那邊的水果都要仔細挑選的，不然很容易踩雷」、「我都去市場看，有綠梗的才買」、「這個我買過一次，不到3天就發霉了，再也不買」。

但多數網友都認為是原PO的問題，指出「洗了要趕快吃，有水氣就會發霉或爛啊！沒洗的也要包好」、「不管你有洗沒洗…以台灣這麼潮濕的天氣，而且冰箱很多細菌、黴菌來說，放了四天真的只能算自己運氣不好。如果是買的當天、隔天退換都很合理」、「沒洗過也有水氣啊，保存不當才會這樣吧？而且你手還摸過了，上面沾滿細菌再進溫度不夠的冰箱，不發霉你才要感到害怕吧」、「再新鮮的水果沾到水氣加上溫度變化，不用一天，兩小時就發霉給你看了！藍莓、草莓、葡萄、番茄都是，不用分國內外」。