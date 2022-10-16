　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多葡萄「放4天全發霉」！她拉肚子怒公審　網見關鍵打腫臉

▲▼ （圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO發現整盒葡萄發霉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

好市多販售的商品物美價廉，吸引不少消費者前往購買。一名網友表示，前幾天到好市多消費，買了一盒無籽黑葡萄回家，沒想到4天後整盒都發霉了，仔細一看生產日期竟是1個多月前，讓她覺得相當不滿。PO文曝光後掀起熱議，但眾多網友都認為，是她的保存方式出了問題。

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，7日到好市多買了一盒269元的無籽黑葡萄，當天回家抓了一把洗乾淨放入保鮮盒。10日才想起來冰箱有洗好的葡萄，但拿出來吃了一顆後，才發現裡面有好幾顆都已經發霉了，當下以為是自己保存不當，就只能全部處理掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ （圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲放在冰箱內的葡萄也發霉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

但原PO隔日打算把剩下的葡萄拿出來食用，卻發現整盒葡萄都已經發霉了，當天甚至還拉了2次肚子，仔細查看包裝，才驚覺生產日期是8月31日，讓她相當傻眼，「放了一個多月還拿出來賣，買回家放不了幾天就全壞了，好市多的品質都沒有在把關嗎？」

▲▼ （圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO發現生產日期是1個多月前。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網友看到PO文後表示，「這個真的蠻容易發霉，我買回家洗的時候就有發現有幾顆發霉，後來吃三天後發現很多發霉了，我乾脆就都丟了」、「基本上那邊的水果都要仔細挑選的，不然很容易踩雷」、「我都去市場看，有綠梗的才買」、「這個我買過一次，不到3天就發霉了，再也不買」。

但多數網友都認為是原PO的問題，指出「洗了要趕快吃，有水氣就會發霉或爛啊！沒洗的也要包好」、「不管你有洗沒洗…以台灣這麼潮濕的天氣，而且冰箱很多細菌、黴菌來說，放了四天真的只能算自己運氣不好。如果是買的當天、隔天退換都很合理」、「沒洗過也有水氣啊，保存不當才會這樣吧？而且你手還摸過了，上面沾滿細菌再進溫度不夠的冰箱，不發霉你才要感到害怕吧」、「再新鮮的水果沾到水氣加上溫度變化，不用一天，兩小時就發霉給你看了！藍莓、草莓、葡萄、番茄都是，不用分國內外」。

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
林襄大尺度19秒片瘋傳！　「走光畫面」急打碼
快訊／二十大對台最新方針！　習近平：絕不承諾放棄使用武力
快訊／碧潭座位區被淹沒！　人行道消失
LIVE／尼莎挾雨轟12縣市　氣象局最新說明
快訊／暴雨區擴大！12縣市豪大雨　超大豪雨連轟3地「紫爆」
宜蘭大淹水！　8遊客受困「搭救生艇逃生」
快訊／陽明山爆「第2波土石流」！　里長愛車慘受困
快訊／尼莎挾暴雨炸宜蘭！　路面全消失
快訊／忘了關閘門！　蘭陽溪水倒灌大淹水
不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／小綠綠vs橘惡魔各有千秋！段考後冒雨苦練　將在美掀「綠色風暴」

雨勢「入夜到明天最劇烈」！蘇花公路擬預警封路　「快提早北返」

豪雨狂炸！碧潭座位區被淹「僅剩ㄑ字座椅面」人行道消失　照片曝

吃完火鍋「剩3片生肉」　男友1提議她暈了！掀網論戰：我也會

LIVE／尼莎挾雨轟12縣市　氣象局最新說明

快訊／暴雨區擴大！12縣市豪大雨特報　超大豪雨連轟3地「紫爆」

好市多葡萄「放4天全發霉」！她拉肚子怒公審　網見關鍵打腫臉

苦讀5年考上調查局…做工的人淚喊：家人都放棄我了　辛酸過程曝

尼莎颱風跟台灣很有緣！尼莎3世2017年曾登陸　「4世擦邊球」

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

趙正平遭小S爆料「罵哭女工作人員」　當事人一來…他補刀：穿得像乞丐XD

獨／小綠綠vs橘惡魔各有千秋！段考後冒雨苦練　將在美掀「綠色風暴」

雨勢「入夜到明天最劇烈」！蘇花公路擬預警封路　「快提早北返」

豪雨狂炸！碧潭座位區被淹「僅剩ㄑ字座椅面」人行道消失　照片曝

吃完火鍋「剩3片生肉」　男友1提議她暈了！掀網論戰：我也會

LIVE／尼莎挾雨轟12縣市　氣象局最新說明

快訊／暴雨區擴大！12縣市豪大雨特報　超大豪雨連轟3地「紫爆」

好市多葡萄「放4天全發霉」！她拉肚子怒公審　網見關鍵打腫臉

苦讀5年考上調查局…做工的人淚喊：家人都放棄我了　辛酸過程曝

尼莎颱風跟台灣很有緣！尼莎3世2017年曾登陸　「4世擦邊球」

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

炭香肉汁滿溢嘴內！台南秘密美食夯烤胡椒餅　只有在地人才知道

MotoGP／世界冠軍積分大翻轉「Suzuki逆勢奪冠」！澳洲站最速報

直擊／台灣虎航今首航「桃園－札幌」　凌晨候機室擠滿人潮

柯文哲操作「棄陳保黃」？　黃珊珊：每個人都有自己評論

日本無人商店驚見「全裸棄嬰」！現場太偏僻　1個月仍找嘸嫌犯

早知能獲大約？　普爾直播神預告：準備跟威金斯賺大錢

170萬劑高端恐報銷　蔣萬安：陳時中沒國際觀搞出的惡果

台中多人鬥毆起因曝！19歲男「喝掛了狂吐」　他車子被噴到氣炸

蔡英文「30秒語音」幫陳時中拜票　讚他3大能力

狂轟高端害變「倒楣族」　周玉蔻赴日闖關：免治馬桶我愛你

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

風雨才開始而已！　共伴效應最明顯時間曝

國家警報響！尼莎「今明風雨最劇」　陸警機率曝

「尼莎長大」12級強風來了！致災降雨襲2地

救護車車頭119左右印顛倒！原因曝光網驚呆

快訊／國家警報又響！大雷雨地區曝　11縣市警戒

雨還會更大！半個台灣迎豪大雨

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

勞退如何領最大？專家揭3關鍵

台灣第一女YT脫了！COS《電馭叛客》露西躺浴缸

狂烈雨彈續轟！11縣市豪大雨特報　2地「紫爆」炸超大豪雨

女客吃火鍋喊「湯愈滾愈鹹」！業者傻眼

5地區雨彈炸到明天！氣象局發布豪雨特報

更多熱門

相關新聞

獨／爆乳「鹽水袋」變噁心沼澤水　醫傻眼：沒遇過

獨／爆乳「鹽水袋」變噁心沼澤水　醫傻眼：沒遇過

美國婦女莉瑪（Melissa Lima）在20年前進行隆乳手術後，不過卻在2010年開始出現關節疼痛、發炎的問題，最後發現是18年的乳房植入物裡面發已經發霉變黑，看起來就像髒髒的「沼澤水」，詢問國內知名整型醫師邱浚彥醫師，他說在國內根本沒有聽說過「植入物」會發霉，這是第一次聽說，真的很傻眼。

電動車開進好市多「阿嬤1舉動」！全場看傻

電動車開進好市多「阿嬤1舉動」！全場看傻

電視報修！他「先搬好市多新貨再退」網轟秀下限

電視報修！他「先搬好市多新貨再退」網轟秀下限

阿嬤的冰箱「滿到貼膠布」　釣出驚人古物

阿嬤的冰箱「滿到貼膠布」　釣出驚人古物

逛好市多「撞車」商品完美複製　她驚：數量也一樣

逛好市多「撞車」商品完美複製　她驚：數量也一樣

關鍵字：

好市多葡萄發霉冰箱

讀者迴響

熱門新聞

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

劉品言法文超流利！

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

天王嫂手滑自拍片外流！40分鐘才發現

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

黃子佼拜託外送平台「增加1功能」！釣出大批苦主

館長對馬來西亞道歉：來台灣被殺剛好而已

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

風雨才開始而已！　共伴效應最明顯時間曝

「兇版李毓芬」H級巨胸撐爆比基尼！

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面