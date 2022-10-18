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社會 社會焦點 保障人權

陳時中勘災座車闖紅燈挨轟特權　警還原現場曝未當場開罰原因

記者張君豪／台北報導

10月16日妮莎颱風外圍環流帶來豪雨，內湖區成功路五段嚴重積水，康湖隧道也發生路基坍踏道路中斷等災情，民進黨籍台北市長參選人陳時中搭車前往內湖地區勘災，座車卻從康湖路闖紅燈轉入成功路5段，警方表示因該車顯示雙黃燈且緩速前進，警員當下為避免發生危險，因此僅上前詢問駕駛人狀況後，指揮左轉往成功路五段離去。

▲台北市議員徐巧芯質疑陳時中搭車勘災闖紅燈警員未開單，內湖警方回應事後依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市議員徐巧芯質疑陳時中搭車勘災闖紅燈警員未開單，內湖警方回應事後有依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市議員徐巧芯質疑陳時中搭車勘災闖紅燈警員未開單，內湖警方回應事後依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市議員徐巧芯質疑陳時中搭車勘災闖紅燈警員未開單，內湖警方18日中午回應。（圖／翻攝臉書）

國民黨籍台北市議員徐巧芯對此質疑，陳時中以市長參選人身分搭車勘災闖紅燈，警方居然未立刻製單開罰根本就是特權，對此內湖警方18日中午證實：經查該車已違反「道路交通管理處罰條例」第53條第1項之規定，會製單舉發交通違規；根據上述條例規定，駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰。

內湖警方強調絕無偏袒特權，警方執法絕對會基於行政中立，對於相關違規均依法舉發，以維交通安全與行車秩序。

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