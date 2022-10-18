勘災比柯、黃、陳還慢！遭批「蔣愣愣」　蔣萬安：讓工作人員搶修優先

記者袁茵／台北報導

內湖康樂隧道於16日下午4時發生坍方造成交通中斷，藍綠白3名台北市長參選人紛紛到場勘災，但蔣萬安因最後才到，被綠營批評是「蔣愣愣」。蔣萬安18日回應，救災絕對是最優先事項，讓搶修工作人員盡快搶修，才是最優先考量。

▲蔣萬安走訪台北市魚類批發市場及第一果菜市場。（圖／記者許靖騏攝）

康樂隧道於16日下午4時坍方，當時人還在台中輔選的台北市長柯文哲因此被罵翻，晚間才取消行程回台北勘災；而無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中則搶先柯文哲一步，分別為晚間6時58分、7時5分到康樂隧道，柯文哲則於晚間8時抵達。

然而在柯文哲結束視察行程後，蔣萬安約於晚間9時才到康樂隧道，讓陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤批評「慢N拍」異於常人，民進黨台北市議員劉耀仁更形容蔣萬安是「蔣愣愣」。

對此，蔣萬安18日走訪北市魚類批發市場及第一果菜市場，會後接受媒體訪問時回應，對於搶救工作人員來講，救災絕對是最優先事情，自己17日一早到內湖大湖里大溝溪生態公園了解當地狀況，之後又到信義區吳興街周邊、陽金公路附近等地了解災情。

蔣萬安指出，他想第一時間了解民眾心聲與看法，才能知道未來如何避免豪大雨發生災情，如果未來當選市長，自己也會提出具體政策，希望做到全災害防護思維，提高相關防災層級至市府層級，並做好跨局處橫向聯繫，未來一但災害發生時都可隨即啟動應變機制，確保市民財產安全。

媒體追問，怎麼看被議員形容「蔣愣愣」？蔣萬安說，自己16日晚上有去了解整個內湖災情，17日也於早上7時到內湖，希望救災第一，搶修工作人員盡快搶修，這才是最優先考量。