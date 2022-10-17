就在今晚！台中知名酒店重啟周年慶　「雙球海」大解封迎客

▲台中海派酒店今晚推出周年慶活動。（圖／截取自臉書海派八店）

記者白珈陽／台中報導

在疫情影響下，酒店被中央列為重點管理對象，全台特種娛樂行業皆元氣大傷，台中知名酒店「海七」、「海八」為挽回頹勢，近期特招募「新血」，2店加起來約有200名小姐，於出國境解封後開出第一槍，從今晚開始舉辦為期近2週的制服趴，要以「雙球海」重現往日榮景。

酒店幹部表示，自新冠肺炎蔓延之後，酒店業已有2次被強制停業，店內的小姐、少爺、工作人員全都「被失業」，然法令許可營業後，多數客人因害怕疫情，不敢回流，導致生意一落千丈。在此期間，外面多了不少招待所，或因場地私密、人數較好控制，許多客人變成都往招待所跑，即使他們多次發起「開酒送酒」的活動，也留不住客人。

▲受疫情影響，酒店生意大不如前。（圖／資料照）

近期國境解封，海派酒店為吸引消費者上門，重啟已暫停2年的例行周年慶活動。「海七」從17日至22日，以性感制服趴為主題，小姐將穿著洋裝搭配吊帶襪上陣。

「海八」則推出學生制服趴，自24日至29日，小姐會穿上清純學生服，來與消費者互動。另外，幹部也說，為了這次周年慶活動，最近特地招募了不少新的小姐，海七現有約120人，海八有約80人，歡迎顧客多多捧場。

▲海派酒店欲以周年慶制服趴活動吸引消費者上門。（圖／資料照）