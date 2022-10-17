蔡英文請宋楚瑜任APEC特使　黃義交被找回派秘魯展交涉長才

記者杜冠霖、陶本和／台北報導

台北市內湖區文德路一棟大樓17日晚間發生一起墜樓案件，墜樓者是現年69歲的前立委黃義交，但最終仍搶救不治，享壽69歲。回顧2016年時，總統蔡英文指派親民黨主席宋楚瑜擔任APEC特使，宋找回他的兩員心腹大將馬傑明、黃義交前去秘魯打點，黃義交也發揮他的交涉長才，積極規劃相關佈局工作。

▲前立法院長王金平。（資料照／記者湯興漢攝）



黃義交1998年時以無黨籍身分參選第四屆立委並順利當選，自此開始從政之路；2年後親民黨創立，他隨即入黨，並曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職，而他也被視為宋楚瑜的心腹大將。

在2002年及2005年時，黃義交都批「橘袍」參選台中市選舉區立法委員，且都順利當選；而2007年時則因「國親協議」而改披藍袍，隔年在立委選舉中更力挫普遍被看好的民主進步黨籍對手何敏豪，順利取得四連霸。

2012年立委選戰中，黃義交敗給時任民進黨行政院新聞局局長林佳龍，但後來黃受時任台中市長胡志強延攬進台中市府，擔任市府副秘書長，只是就任前以健康因素請辭，也淡出政壇，後來躍上新聞版面都是花邊居多。

直到2016年，總統蔡英文指派親民黨主席宋楚瑜擔任APEC特使，宋找回他的兩員心腹大將馬傑明、黃義交前去秘魯打點，黃義交也發揮他的交涉長才，積極規劃相關佈局工作。

在2020年總統大選時，一度傳出前立法院長王金平要與親民黨合作參加總統大選，而居中牽線的正是黃義交。

黃義交指出，王金平是最適合當台灣總統的人選，「他當院長本來就應該跟藍綠、朝野他都要傾聽，王金平的作為跟個性，目前剛好適合國家未來四年，必須要朝野大和解、平復對立。」此事後因王金平無法獲得親民黨總統提名作罷。

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