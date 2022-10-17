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活30年第一次吃「隱藏版炸物」　老饕求低調！炎亞綸：神聖的食物

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友分享「炸香菜」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

炸物雖然邪惡，不過不少人仍抵擋不住誘惑，一口接著一口吃。而近日就有一名網友發文表示，他在台南吃到一款「隱藏美食」，不但超好吃而且還是整把。貼文曝光後，兩派網友戰翻，也意外釣出炎亞綸現身回應。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼他活了30年才第一次吃到炸香菜，而且還是整把的，「超好吃！胡椒+炸皮+滿滿的香菜味！」他也補充，他是在台南麻豆買的。

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貼文曝光後，同樣是香菜愛好者的網友回應，「炸香菜很好吃欸」、「非常好吃」、「炸香菜好吃，有機會可以吃看看炸茴香，同樣是整把，也好吃」、「哇嗚，看著就好好吃的感覺」、「我先生是很喜歡自己烤香菜吃」、「不要流傳出去...拜託，數量有限」、「昨天才剛吃炸香菜，真的很好吃」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲炎亞綸直呼這是「神聖的食物」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不過也有些網友則表示，「這是什麼生化武器」、「香菜正確吃法就是挑起來放到別人的碗」、「炸過我也不吃，打死不吃」、「這袋可以丟了，手也是」、「打賭輸了被懲罰嗎」、「我快吐了」、「嘔～真的不行」。

值得一提的是，貼文也釣出炎亞綸表示，炸香菜是「神聖的事物！」意外引發討論。

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