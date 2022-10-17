一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威，今(10/17)北部和東本部將出現明顯雨勢，氣象局點出未來一週降雨將出現3階段變化，週二、週三(10/18~10/19)北部和東半部仍有降雨，不過雨勢較今減少；週四、週五(10/20~10/21)東北季風減弱，降雨趨緩；週末(10/22~10/23)東北季風再增強，迎風面降雨將再增加。

▲氣象局技正羅雅尹。（圖／氣象局）

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中央氣象局技正羅雅尹表示，今天在尼莎颱風外圍環流和東北季風雙重影響下，北部、東半部出現明顯雨勢，有一陣陣雨勢，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區降雨更為持續，今天預測白天北部、東半部、中南部靠山區或部分平地易下雨，氣象局也已發報豪雨特報提醒，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區會有局部大雨豪雨，其中台北山區可能局部大豪雨，大台北平地、東半部平地、恆春半島、東半部山區，易有大雨。

▲未來一週降雨、溫度趨勢。（圖／氣象局）

羅雅尹指出，今入夜後，降雨趨勢差不多，但雨勢有稍微緩和趨勢，不過降雨真正要緩和下來，隨著明天颱風外圍環流影響減弱，在東北季風影響下，週二週三迎風面包括北部、東北部仍有降雨但會減少；週四東北季風減弱，下雨區域更為減少，剩大台北、東半部有零星降雨，西半部多雲到晴，靠山區以午後雷雨為主；周末隨著東北季風增強，迎風面包括北部和東半部降雨再增加。

溫度部分，東北季風今增強帶來涼冷空氣，各地溫度尤其北部下降明顯，白天高溫剩25度，入夜後氣溫降到20度以下，各地晚上感受涼意；週二、週三受東北季風影響，各地尤其北部整天偏涼，其他地區早晚涼，北部低溫下探19度，中南部、東部等其他地方低溫21到22度，空曠地將再低1到2度，週四東北季風減弱後，氣溫將回升。

氣象局局也提醒，颱風外圍環流加東北季風影響，台灣海面沿海風跟浪偏大，空曠地方有強陣風，今明兩天有9到12級強陣風。

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