　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威，今(10/17)北部和東本部將出現明顯雨勢，氣象局點出未來一週降雨將出現3階段變化，週二、週三(10/18~10/19)北部和東半部仍有降雨，不過雨勢較今減少；週四、週五(10/20~10/21)東北季風減弱，降雨趨緩；週末(10/22~10/23)東北季風再增強，迎風面降雨將再增加。

▲▼氣象局技正羅雅尹以及雨量溫度預測。（圖／氣象局）

▲氣象局技正羅雅尹。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象局技正羅雅尹表示，今天在尼莎颱風外圍環流和東北季風雙重影響下，北部、東半部出現明顯雨勢，有一陣陣雨勢，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區降雨更為持續，今天預測白天北部、東半部、中南部靠山區或部分平地易下雨，氣象局也已發報豪雨特報提醒，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區會有局部大雨豪雨，其中台北山區可能局部大豪雨，大台北平地、東半部平地、恆春半島、東半部山區，易有大雨。

▲▼氣象局技正羅雅尹以及雨量溫度預測。（圖／氣象局）

▲未來一週降雨、溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼氣象局技正羅雅尹以及雨量溫度預測。（圖／氣象局）

羅雅尹指出，今入夜後，降雨趨勢差不多，但雨勢有稍微緩和趨勢，不過降雨真正要緩和下來，隨著明天颱風外圍環流影響減弱，在東北季風影響下，週二週三迎風面包括北部、東北部仍有降雨但會減少；週四東北季風減弱，下雨區域更為減少，剩大台北、東半部有零星降雨，西半部多雲到晴，靠山區以午後雷雨為主；周末隨著東北季風增強，迎風面包括北部和東半部降雨再增加。

溫度部分，東北季風今增強帶來涼冷空氣，各地溫度尤其北部下降明顯，白天高溫剩25度，入夜後氣溫降到20度以下，各地晚上感受涼意；週二、週三受東北季風影響，各地尤其北部整天偏涼，其他地區早晚涼，北部低溫下探19度，中南部、東部等其他地方低溫21到22度，空曠地將再低1到2度，週四東北季風減弱後，氣溫將回升。

氣象局局也提醒，颱風外圍環流加東北季風影響，台灣海面沿海風跟浪偏大，空曠地方有強陣風，今明兩天有9到12級強陣風。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
LIVE／恐怖雨彈正要發威！　直擊百齡橋下海量泡水車慘況
快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌出院了
降雨趨緩時間曝！　一週天氣「三階段變化」
棄7月大女兒離家！母年邁「逼她月給1萬」　結局超氣人
「人投胎成豬」雲林現蹤！　5爪特寫曝光
汐止人怒吼「交通全面癱瘓」！　新北警曝原因
罕見！士林淹大水　天德宮「升天」避災

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月共讀效果佳」

馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都超過30歲　網一看全笑翻

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

咪妃生完小孩「氣質變了」對比照曝！　網一看激讚：比以前還好看

棄7月大女兒離家！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　結局卻超氣人

男童買散裝糖果「用手一顆一顆抓回去」　店員整桶清空獲讚

「不移車怪誰？」百齡橋下50輛↑汽車慘泡水　網曬3大鐵證：有通知

河堤封住！重新橋塞爆「交通時間多2倍」　通勤族崩潰：全勤沒了

開國門後「每週入境僅6萬人」！僅額度4成　交長：已討論再鬆綁案

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月共讀效果佳」

馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都超過30歲　網一看全笑翻

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

咪妃生完小孩「氣質變了」對比照曝！　網一看激讚：比以前還好看

棄7月大女兒離家！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　結局卻超氣人

男童買散裝糖果「用手一顆一顆抓回去」　店員整桶清空獲讚

「不移車怪誰？」百齡橋下50輛↑汽車慘泡水　網曬3大鐵證：有通知

河堤封住！重新橋塞爆「交通時間多2倍」　通勤族崩潰：全勤沒了

開國門後「每週入境僅6萬人」！僅額度4成　交長：已討論再鬆綁案

「看見家鄉，永續豐年」看小導演用影像說家鄉事

浩子《營業中》金句X話連發　網被圈粉「笑話冠軍無誤」

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

北市國小足球隊爆教練虐打學生　家長阻止被嗆：下次用吊的

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

「人體運毒」他硬吞209包搖頭丸！毒袋破掉...瞬間吸收暴斃

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

海鮮控放福利！台中壽司店限定大閘蟹最多買5送7　活體現蒸蟹膏肥美

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

生活熱門新聞

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

真正共伴效應才要開始　白天雨勢再增大

大雨塞爆內湖人見1幕傻了　汐止人怨被邊緣

小周子瑜首次比基尼上陣！合體琳妲胸貼胸

6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

北市百齡橋下大淹水！50輛↑汽車慘泡水

大雨電梯變水簾洞　她撐傘進入驚呆網

台大醫示警「BF.7兩特性」：恐讓秋冬感染數大增

更多熱門

相關新聞

19歲越南妹見警假裝打電話轉身跑　真實身分曝

19歲越南妹見警假裝打電話轉身跑　真實身分曝

高雄兩名妙齡女子半夜站在旗津路旁打電話，員警發現後趨前關心是否需要協助，其中一名女子卻作勢打電話而轉身離開，進而逃進樹叢裡，在員警追緝時不慎倒地，還拜託員警不要抓她。原來這名越南籍女子的護照早在2019年9月20日就已經逾期，為了在臺灣工作賺錢而滯留在高雄地區，全案訊後移請移民署高雄市專勤隊收容。

共伴效應今發威！雨彈開轟　7縣市豪大雨特報

共伴效應今發威！雨彈開轟　7縣市豪大雨特報

桃園男「神仙縱走」失聯3天　警消持續搜救

桃園男「神仙縱走」失聯3天　警消持續搜救

議員轟柯文哲太瞎　「像主治醫師把病人放下不管」

議員轟柯文哲太瞎　「像主治醫師把病人放下不管」

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

關鍵字：

影音天氣氣象局大雨豪雨東北季風

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面