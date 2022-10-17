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金正恩「愛的撫摸」北韓學生僵住！場面超尷尬　官媒吹捧：是慈父

▲▼北韓領導人金正恩16日與李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

▲北韓官媒形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸軍校學員的照片。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）國家領導人金正恩時隔4天，再度於16日造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，這次第一夫人李雪主女士、胞妹金與正也偕同參訪。值得注意的是，官媒釋出多張金正恩微笑撫摸年輕學員臉頰、頭部的照片，還說金正恩是「慈父元帥」，但受到「關愛」的學員似乎連動都不敢動。

▲▼北韓領導人金正恩16日與李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

▲金正恩伸手摸著學童的後腦勺。（圖／路透）

綜合南韓媒體報導，北韓官媒《朝鮮中央通訊社》指出，金正恩委員長16日再度造訪了萬景台革命學院，與孩子們一同度過了充滿意義的時光，此前，金正恩曾於12日出席萬景臺革命學院、江畔石革命學院創立75週年紀念活動，「因為當天時間太忙，沒能參觀完，但他沒有忘記周末必將再次來訪的約定，是抽出千金般珍貴的時間來到這裡的慈父元帥。」

▲▼北韓領導人金正恩16日與李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

▲金正恩關懷革命學院的供餐狀況。（圖／路透）

此外，《朝中社》也釋出大量參訪照，其中不乏金正恩以手觸摸年輕學員的臉頰、頭部，關心孩子日常吃食，親自指導武器射擊，以及和學員們的團體合照。然而，被「慈父元帥」摸臉的少年學員看起來全身僵硬，對比金正恩笑得開懷，少年低著頭、嘴角揚起尷尬的角度，似乎連動都不敢動。

▲▼北韓領導人金正恩16日與李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

▲金正恩不僅摸學生臉頰，還親自下場教導武器射擊。（圖／路透）

據報導，平壤市萬景臺區的萬景臺革命學院成立於1947年10月12日，主要負責培養殉職的高級幹部、軍人、保安員（警察）等有功子女的特殊學校，不僅由國防省直接管理，教學也以狙擊、射擊、武術、游泳、駕駛等軍事內容組成，因此也被稱為北韓的幼年士官學校，所有11到17歲的學生須集體住宿並穿著軍服。

▲▼北韓領導人金正恩16日與李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

▲北韓第一夫人李雪主16日也陪同金正恩一起造訪「萬景台革命學院」。（圖／路透）

《朝中社》提到，金正恩當天還特別囑咐餐廳要確保肉、蛋、魚、蔬菜、海帶、魚蝦醬和基礎食品能充分提供給學生，並再次強調必須將革命學院打造成全國教育單位望塵莫及的「學校中的學校」，培養出革命骨幹的「核心中的核心」，甚至要官員好好照顧這些「黨的兒子、革命的珍貴寶貝」，盡顯金正恩溫情的一面。

▲▼北韓領導人金正恩16日與李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

▲▼北韓領導人金正恩罕見採取溫情態度，要校方好好照顧「黨的兒子」。（圖／路透）

▲▼北韓領導人金正恩16日與李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

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