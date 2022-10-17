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日女國中生失蹤7天　離奇墜橋亡！28歲男網友認「協助自殺」

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女學生失蹤7天後被發現陳屍深山，警方根據現場情況判斷，應為自殺。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名男子因涉嫌協助未成年女網友自殺，17日遭到警方逮捕。死者生前曾在網路表露輕生念頭，嫌犯得知後便主動聯絡女方。他先與死者碰頭，並將對方載到深山內，協助女學生自殺，而女方的屍體也在7天後被發現。警方經調查鎖定該名男子，認為其嫌疑重大，在9月27日依誘拐未成年嫌疑將其逮捕，10月17日則是依協助自殺嫌疑再度逮捕他。

根據《神奈川電視台》報導，橫濱一名國中女學生9月失蹤，警方循線調查後，鎖定一名住在埼玉縣的28歲男網友野崎祐也。經過調查，女學生曾在社群網路上發表有關輕生的內容，而野崎看到相關貼文後，便主動聯絡她，兩人因此成為「網友」。

警方懷疑他嫌疑重大，因此在9月27日依誘拐未成年嫌疑將野崎逮捕。而搜救人員則在同月29日於神奈川縣的相模湖附近河川發現女學生的屍體。

根據《日本放送協會》報導，警方依照現場的情況判斷，女學生應該是自殺身亡。根據調查結果，女學生生前最後一個接觸的人就是野崎祐也，而將女學生載到神奈川縣相模市深山中的人也是他。

警方17日依協助自殺嫌疑再度逮捕野崎祐也，而他也坦承犯行並表示，「因為她想要自殺，所以我就載她到她想去的地方。」警方接下來將持續調查兩人的對話紀錄，以釐清具體的事發經過與犯案動機。

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