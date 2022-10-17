日相岸田下令徹查「統一教會」！　若違法將面臨強制解散

▲岸田文雄下令徹查統一教會。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄17日下令根據宗教法人法對統一教會的業務與營運進行徹查，而調查結果將會決定是否發布請求解散命令。前首相安倍晉三遇刺身亡後，因不當要求信徒捐款、集體結婚飽受爭議的統一教會再度成為輿論焦點。然而自民黨內部卻有多名議員與統一教有所牽扯，也讓岸田內閣的支持率屢創新低。

根據《產經新聞》報導，岸田文雄17日上午在官邸接見文部科學大臣永岡桂子，並下令對統一教會行使宗教法人法中的「質問權」，要求統一教會提供業務與營運的報告，並對該宗教組織進行調查。根據宗教法人法，如果在調查過程中，發現符合解散條件的違法事項，有權對其祭出解散命令。

這也是日本史上首次以懷疑宗教組織違反解散條件的法令為由，對其進行調查。根據調查報告與結果，日本當局有可能要求統一教會立即解散。

執政黨自民黨內部則對此表達謹慎態度，並認為調查不得侵犯「受憲法保障的宗教自由」。而岸田文雄則不斷強調，會嚴正對待「對社會造成影響」的民間團體。在被問到是否會下令要求統一教會解散時，他則提到，「需要慎重判斷。」

另一方面，岸田也在眾議院預算委員會中表示，未來將持續強化受害人救濟的諮詢體制，並且修正消費者契約的法律制度，避免類似事件再度發生。

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