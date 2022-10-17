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剪破女學生裙子「手伸進去」狂摸！電車癡漢隨身帶剪刀　得逞10次↑

▲▼ 少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲嫌犯疑似透過相同手法性騷女學生，得逞至少10次。（示意圖／取自pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府京阪電車9月發生一起癡漢性騷擾事件，嫌犯涉嫌在搭乘電車時隨身攜帶剪刀，並偷偷剪破一名十多歲未成年少女的裙子，將手伸進洞口狂摸，因此17日遭到警方逮捕。而京阪電車自8月起就先後接獲十多起類似的被害通報，警方懷疑皆為該名嫌犯所為，將持續深入追查。

根據《讀賣新聞》報導，大阪一名十多歲的未成年女學生9月下旬的某個上午搭乘京阪電車時，被癡漢以剪刀剪破裙子。而癡漢不僅破壞她的裙子，還將手伸進被害人的裙子內觸摸女方下體。警方接獲通報後鎖定23歲的無業男子加久翔人，並在17日依毀損物品與強制猥褻嫌疑將其逮捕。

警方表示，加久翔人9月23日才因為在路上對著另一名十多歲的女學生做出猥褻行為，導致對方跌倒受傷，而被依強制猥褻致傷嫌疑逮捕，並在10月13日被大阪地檢起訴。

京阪電車表示，從8月起就已陸續接獲多件類似裙子被剪破的性騷事件，被害人數超過10人。而相關案件的相同點都是發生在早上的通勤時間，電車內皆呈現擁擠狀態。警方懷疑，男子已經成功以相同手法得逞多次，因此將持續調查該名男子與其餘性騷案件的關聯。

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