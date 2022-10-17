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快訊／涉境外不動產吸金上億　基泰建設董座陳世銘200萬交保

▲▼基泰建設董座陳世銘涉境外不動產吸金上億被約談到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲基泰建設董座陳世銘涉吸金案遭檢調約談後獲交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

基泰建設董事長陳世銘，因涉嫌利用投資大陸不動產為號召，向特定民眾招攬投資上億元，檢調單位10月初發動搜索約談，當時陳世銘未到案，專案小組改在17日再次約談陳世銘，經台北地檢署檢察官訊問後，諭令依違反《銀行法》等罪嫌，以200萬元交保候傳併限制住居。

這不是陳世銘首度捲入不動產投資糾紛，早在2013年間，基泰建設推銷位於台大公館商圈的「基泰台大」豪宅案時，春源鋼鐵董事長蔡錫奇就在基泰行銷人員牽線下，砸了1.3億元，向吉利公司買了其中一戶，當時雙方簽訂3年包租及3年後附條件保證買回協議，蔡錫奇在2016年底催促吉利公司買回不成，懷疑受騙而提告詐欺。

檢察官調查後，認為陳世銘不知情，處分不起訴，而負責銷售業務的基泰總經理馮先勉與行銷經理等3人，則因明知無力履行買回保證，被依詐欺罪被起訴，但台北地院審理時，馮先勉找來第三人購買房地並支付全數價金達成調解，法官認為無證據顯示馮先勉和2名員工有積極欺瞞或消息隱匿重要資訊，無法證明詐欺罪嫌等理由，判決馮先勉等3人無罪，本案正上訴高院審理中。

日前，檢調又接獲檢舉，基泰建設在2011年間，找上有意願投資的民眾，表示公司正在大陸進行住商不動產的合建案，投資不但保本，還可穩定獲利，約有10多人共拿出上億元投資，直到拿不到利息才覺得自己受騙提告。

台北地檢署檢察官10月3日指揮調查局搜索19處，經漏夜約談偵訊後，諭令馮先勉以150萬元交保，基泰4名員工分別獲10萬、20萬元不等金額交保，而陳世銘雖在約談名單內，但因沒住在家中，經連繫後，檢察官先祭出限制出境、出海，另行將陳世銘約談到案以釐清案情。

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