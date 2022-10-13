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牛樟芝大王涉吸金逾20億落跑　總裁劉威甫移送北檢漏夜複訊

▲▼珍菌堂集團利用投資牛樟芝為名非法吸金逾20億元，主嫌集團總裁劉偉甫（黑衣者）、總經理莊立平（紅衣者）被移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲珍菌堂集團利用投資牛樟芝為名非法吸金逾20億元，主嫌集團總裁劉威甫（右）被移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

曾被媒體吹捧為「牛樟芝大王」的台商劉威甫，2016年起在台灣以「中國珍菌堂集團」台灣分公司之名，招攬直銷會員投資培植牛樟芝，標榜每單位保證金7萬5000元，2年合約期間每周固定領取700元紅利、期滿還可全額領回保證金，藉此非法吸金逾20億元、涉犯《銀行法》等罪嫌，檢調昨（12日）發動搜索約談，劉威甫與時任公司總經理莊立平昨深夜11點多移送台北地檢署，漏夜偵訊中。

同案被約談的10多名被告，包括珍菌堂台灣分公司登記負責人張桂銘、劉威甫的秘書韓娟、莊立平的女友林美慧與時任公司教育長、財務經理等幹部，檢方分批複訊，諭知韓女交保50萬元、林女交保100萬元，另3名男子各交保20萬元到100萬元，眾人忙著籌錢辦保。

▲▼珍菌堂集團利用投資牛樟芝為名非法吸金逾20億元，主嫌集團總裁劉偉甫（黑衣者）、總經理莊立平（紅衣者）被移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲珍菌堂集團台灣分公司時任總經理莊立平（紅衣者）。（圖／記者黃哲民攝）

劉威甫與莊立平最後被移送北檢複訊，劉男下車時顯得步履蹣跚、似乎行走不便，莊男對於記者發問「有沒有詐騙」、「錢到哪裡去了」，始終不發一語。

據悉，劉威甫原本在對岸經營KTV，2015年成立「中國珍菌堂集團」擔任總裁，以推廣牛樟芝培植為名招攬投資，宣稱要讓台灣牛樟芝聞名全球，並吹噓首創「椴木培植法」結合「家庭富農」方案，集團提供培植技術與資金，讓社會大眾參與成為養菌培植戶，宣稱只需1平方公尺的面積，就可培植牛樟芝，形成互助互利的共同體。

劉男靠這套精心包裝的話術，短時間內就在中國成立18家分公司、158處營運中心，獲得對岸投資人超過5億人民幣的投資，劉男隨即在2017年初風光回台設立分公司，將對岸營運成功的模式整套移植來台，並以盛大開幕儀式打響知名度，有媒體吹捧他「牛樟芝大王」，劉男也發下豪語，要「打開牛樟芝藍海市場」。

▲▼珍菌堂集團以投資牛樟芝為名非法吸金逾20億元，公司登記負責人張桂銘（深色外套）、前董事李春松（淺色上衣）被移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲珍菌堂集團台灣分公司前董事李春松（淺色上衣）。（圖／記者黃哲民攝）

劉男以直銷方式經營，在台灣招攬會員最多的時候，號稱3萬人，珍菌堂推出的產品分成2種，可以參與培植牛樟芝，也可直接買成品，並提供紅利回饋，購買者每月還可領「顧問費」，若介紹下線買得越多、回饋金額就越多。

最開始入會會員的投資確實有獲利，因此廣招親朋好友加入，但劉男的珍菌堂在2019年爆出疑似惡性倒閉、捲款落跑的情形，辦公據點人去樓空，上百名投資人血本無歸、不甘各損失上百萬元，向媒體爆料並向檢調舉發。

▲▼珍菌堂集團以投資牛樟芝為名非法吸金逾20億元，公司登記負責人張桂銘（深色外套）、前董事李春松（淺色上衣）被移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲珍菌堂集團台灣分公司登記負責人張桂銘。（圖／記者黃哲民攝）

台北市調查處獲報蒐證，初估劉男等人涉以投資之名非法吸金逾20億元，報請台北地檢署指揮，查出劉男等人吸金的手段主要有2種，A方案是投資每單位一次付清7萬5000元保證金，合約2年期滿全額領回，合約期間內每周可固定領取名為「牛樟芝培育費」的紅利700元。

由於A方案看起來就是老鼠會，引人質疑，劉男等人改推B方案，同樣投資每單位一次付清7萬5000元保證金，集團提供等值牛樟芝產品給投資人自行銷售，若賣不掉，2年合約期滿可交給集團照價買回，且合約期間內，一樣每周固定領取700元牛樟芝培育費。

▲▼珍菌堂集團以投資牛樟芝為名非法吸金逾20億元，同案被告高姓男子（年長者）訊後交保20萬元，1名女性被告請求打電話籌錢。（圖／記者黃哲民攝）

▲珍菌堂集團以投資牛樟芝為名非法吸金逾20億元，同案被告高姓男子訊後交保20萬元。（圖／記者黃哲民攝）

此外，B方案還提供會員拉下線滿額可領取「共創獎金」，最高每單位可領15萬元，包含期滿領回的保證金、每周固定發放的牛樟芝培育費等，檢調因此認定即使有商品交易外觀，實際上仍屬非法吸金行為，且劉男等人於2016年分公司仍在籌備處階段就開始招攬會員投資，全案朝《銀行法》第125條第1項後段之非銀行不得經營準收受存款業務達1億元以上等罪嫌偵辦。

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