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社會 社會焦點 保障人權

代操期貨「年利216%」吸金詐財11億　知名期貨公司營業員收押

記者劉昌松／台北報導

檢調單位獲報，有期貨公司營業員，涉嫌私下以保證還本，且年獲利最高可達216%，違法吸金、詐騙超過11億元，新北地檢署指揮調查局與台北市刑大，兵分18路搜索2間期貨公司等處，並約談日勝期貨林姓營業員、群益期貨陳姓營業員等15人到案，檢察官訊後以涉嫌違反《銀行法》《期貨交易法》、詐欺等罪嫌重大，有逃亡、勾串及反覆詐騙之虞等理由，向法院聲押陳男獲准。

▲▼新北地檢署指揮警調單位搜索偵辦期貨公司營業員涉嫌勾結非法業者吸金詐騙案。（圖／調查局提供）

▲期貨公司營業員涉嫌吸金詐騙11億元，遭檢警調聯合搜索。（圖／調查局提供）

檢調單位在2021年間接獲線報，有正在期貨公司工作的營業員，涉嫌勾結非法代操業者，以代操投資期貨、海外基金，及透過國外交易平台投資期貨，或是以借款等名義，向不特定人宣稱保證返還本金，且每年可獲利10%至216%不等。

但實際上，不法集團是利用布萊克威爾公司及亨達外匯公司的境外銀行帳戶，把後來騙來的投資款項，以現金提領或多層轉匯方式，包裝成獲利交給投資人，如果投資人要贖回投資成本，就以話術謊稱須先匯款到海外，才能拿回本金，藉此隱匿、掩飾資金流向。

專案小組估計不法集團從2013年到2021年間，總計吸收、詐騙資金達11億餘元，新北地檢署檢肅黑金專組洪三峯主任檢察官、陳柏文檢察官13日指揮調查局、台北市警局刑大偵二隊等單位，兵分18路搜索期貨公司等處所後，並約談18人到案，扣得現金數百萬元，陳姓營業員因涉嫌重大，經檢察官訊後向法院聲押獲准，其餘7名被告分別以3萬到15萬元不等金額交保，法院同時裁定扣押1筆相關土地，以及31筆銀行、證卷帳戶。

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