代操期貨「年利216%」吸金詐財11億　知名期貨公司營業員收押

記者劉昌松／台北報導

檢調單位獲報，有期貨公司營業員，涉嫌私下以保證還本，且年獲利最高可達216%，違法吸金、詐騙超過11億元，新北地檢署指揮調查局與台北市刑大，兵分18路搜索2間期貨公司等處，並約談日勝期貨林姓營業員、群益期貨陳姓營業員等15人到案，檢察官訊後以涉嫌違反《銀行法》《期貨交易法》、詐欺等罪嫌重大，有逃亡、勾串及反覆詐騙之虞等理由，向法院聲押陳男獲准。

▲期貨公司營業員涉嫌吸金詐騙11億元，遭檢警調聯合搜索。（圖／調查局提供）

檢調單位在2021年間接獲線報，有正在期貨公司工作的營業員，涉嫌勾結非法代操業者，以代操投資期貨、海外基金，及透過國外交易平台投資期貨，或是以借款等名義，向不特定人宣稱保證返還本金，且每年可獲利10%至216%不等。

但實際上，不法集團是利用布萊克威爾公司及亨達外匯公司的境外銀行帳戶，把後來騙來的投資款項，以現金提領或多層轉匯方式，包裝成獲利交給投資人，如果投資人要贖回投資成本，就以話術謊稱須先匯款到海外，才能拿回本金，藉此隱匿、掩飾資金流向。

專案小組估計不法集團從2013年到2021年間，總計吸收、詐騙資金達11億餘元，新北地檢署檢肅黑金專組洪三峯主任檢察官、陳柏文檢察官13日指揮調查局、台北市警局刑大偵二隊等單位，兵分18路搜索期貨公司等處所後，並約談18人到案，扣得現金數百萬元，陳姓營業員因涉嫌重大，經檢察官訊後向法院聲押獲准，其餘7名被告分別以3萬到15萬元不等金額交保，法院同時裁定扣押1筆相關土地，以及31筆銀行、證卷帳戶。