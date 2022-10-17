賀電中共「習近平仍不放棄武統」　朱立倫：還是盼兩岸持續和平交流

▲朱立倫。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共20大昨在北京人民大會堂開幕，國民黨依慣例賀電，中共也回賀電，雙方強調九二共識、反台獨，然而中國國家主席習近平在涉台問題上，仍表示不承諾放棄使用武力。對此，國民黨主席朱立倫未譴責習近平，僅說國民黨立場是捍衛三大中心任務：捍衛中華民國、捍衛民主自由、維護兩岸和平跟區域和平。

朱立倫17日到新竹縣輔選時被問到中共20大持續威脅我方，是否要譴責？朱說，國民黨立場非常清楚，就是捍衛中華民國，任何破壞中華民國的行為，國民黨都反對到底，包括反對台獨、一國兩制，這是台灣主流民意。國民黨還是希望兩岸持續和平、持續交流，在台灣應該用交流、對話，減少戰爭風險，避免任何衝突。

話鋒一轉，朱立倫突表示，民進黨只是動用政治手段，否則執政至今ECFA、陸委會、海基會還是繼續，國民黨還是希望兩岸持續溝通交流。

媒體追問，祝賀20大的都是獨裁國家，國民黨也是獨裁政黨嗎？朱立倫回應，這是依照慣例，沒有任何特別地方，國民黨立場是捍衛三大中心任務：捍衛中華民國、捍衛民主自由、維護兩岸和平跟區域和平。

對於國民黨賀電中共一事，國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午則說，國民黨確實有回應，內容是提九二共識、反台獨，這是依照過去慣例；國民黨團也要強調，他們要的是捍衛中華銀國、自由民主，不要兵戎相見，希望兩岸好好溝通，朝良性方向發展。