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本土社團：習近平強加中國夢不會得逞　呼籲公投制憲

▲▼台灣制憲基金會今天下午舉行「Yes Taiwan！」最新民調記者會 辜寬敏 林宜正。（圖／翻攝自台灣制憲基金會臉書）

▲林宜正（中）。（資料照／翻攝自台灣制憲基金會臉書）

記者呂晏慈／台北報導

中國共產黨第20次全國代表大會16日上午舉行，中共中央總書記習近平發表了政治報告。對此，本土社團、台灣制憲基金會執行長林宜正16日強調，根據民調，無論是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派都拒絕中共統治，習強加自己的中國夢在台灣人身上，不會得逞，同時呼籲蔡政府召開國是會議，制定台灣新憲法。

20大報告針對台灣議題指出，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞」。

對此，林宜正今天說，不管根據哪份民調皆顯示，台灣今時今日不分黨派、職業、群體，皆高度認同台灣是一個獨立於中國的國家，習近平稱「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並強調「這是針對外部勢力和極少數『台獨』分裂分子，絕非針對廣大台灣同胞」，是欺騙人中國人的騙術、詐術；絕大多數台灣人民無論是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派都是拒絕中華人民共和國的統治，對於習近平來說都是「獨」，都是要被武力侵略的對象，完全不是習近平所稱「極少數台獨分裂份子」，習近平企圖分化台灣社會、謀求個人利益的話術不會成功。

林宜正指出，台灣人民追求民主自由與人權得獨立國家，是與生俱來的權利，無論任何國家都不能剝奪台灣人自己決定自己命運，習近平稱「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人決定」是活在習近平自己的平行宇宙，企圖強加自己的「中國夢」在台灣人身上，台灣民意不會認同，習近平也不會得逞。

林宜正提醒，台灣目前雖然民意多數支持台灣是一個獨立的國家，但並沒有體現在所使用的憲法之上，台灣目前所使用的「一中憲法」仍沒有好好處理國家定位、尤其是與中國關係的議題，讓中國仍有侵略台灣的法律上理由，是台灣政府與人民急迫需要改革之處，本會主張由政府召開憲政國是會議，進行憲政改革，以公投方式制定台灣新憲法，大聲向世界表達拒絕中國併吞野心的心聲。

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