醫估11／21本土降至萬例　王必勝沒把握：疫情還在「高原期震盪」

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連升2週終反轉，今（17）日新增病例也比上週同期下降10.2%。面對醫師預估11/21本土土確診數有望降到萬例以下，指揮中心指揮官王必勝表示，「這是很細的預測」，自己是沒把握指定日期與數字，加上現在仍處於「高原期震盪」，疫情趨勢仍需持續觀察。

王必勝表示，上週共新增31萬2139例本土病例，較前一週32萬3392例本土病例減少3.5%，這也是疫情連續上升2週後首見下降。

王必勝提到，雖然該統計僅到上週六，但週日與今日確診數與前一週相比，也有下降趨勢，且下降幅度有稍微擴大，「看起來都是在高原期震盪」，希望之後能觀察到更確確切的下降趨勢。

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中央流行疫情指揮中心今日公布新增2萬8806例本土個案，另增41例境外移入；確診個案中有53例死亡，年齡均在50歲以上且有慢性病史。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲今年4/3-10/15新冠肺炎本土病例趨勢圖。（圖／指揮中心提供）



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