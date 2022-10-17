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「3大新變異株已有7例」來源國曝！羅一鈞：還無法預測哪株會取代BA.5

▲▼10/17中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

目前BA.5已經是本土主要流行病毒株，目前在所有定序中佔了98%。中央流行疫情指揮中心今公布國內新增新興變異株，除了BF.7已經累計4例之外，另外又新增2例BQ.1.1和1例XBB，目3大新興變異株已檢出共7例，目前也還無法預測哪一個病毒會取代BA.5變成下一波主要流行病毒株。

截至目前國內今年累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例分別為BA.5為1,151例、BF.7為4例、BQ.1.1為2例、BA.4為103例、BA.2為1,023例、BA.2.75為50例、XBB為1例；另累計783例BA.5、5例BA.4、2,514例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75、BF.7、BQ.1.1、XBB本土確定病例。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前新興變異株都是輕症個案，主要特點是「傳播力增加、有免疫逃脫特性和疫苗保護效果」會下降，所以國際上還在持續研發更新的單株抗體來應付新興變異株，但3大變異株流行的地區不太一樣，BF.7是中國跟歐洲，BQ.1.1是歐美，XBB特別在東南亞、孟加拉等地。

羅一鈞提醒，預防方法一樣把疫苗打好打滿，最新的次世代疫苗主要就是針對Omicron病毒株所設計的，預期對這些新興變異株多少有些交叉保護效果。

另外，目前新興變異株沒有發現增加重症或死亡機率，大家不需要過度恐慌，出國期間希望也要做好防疫措施，保持社交距離、戴口罩、勤洗手，減少在國外染疫把病毒從他國帶回台灣的風險。

▲▼10/17上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

▲上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

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