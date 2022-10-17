快訊／本土+28806！新北增5540例最多　各縣市分佈曝光

▲疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增2萬8806例本土個案，7縣市病例破千，以新北市增5540例最多，其次依序為台中市3458例、桃園市3359例、高雄市3178例、台北市2836例、台南市2289；六都以外僅有彰化縣通報病例在千人以上。疫情監測組組長周志浩表示，今日新增個案比起上週一減少10.2%，但還在疫情高原期，防疫措施不可鬆懈。

指揮中心表示，今日新增之28,806例本土病例，為13,399例男性、15,389例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,540例)，臺中市(3,458例)，桃園市(3,359例)，高雄市(3,178例)，臺北市(2,836例)，臺南市(2,289例)，彰化縣(1,620例)，屏東縣(933例)，新竹縣(746例)，雲林縣(667例)，苗栗縣(658例)，新竹市(589例)，宜蘭縣(502例)，嘉義縣(490例)，南投縣(461例)，基隆市(388例)，花蓮縣(378例)，嘉義市(279例)，臺東縣(192例)，金門縣(110例)，澎湖縣(108例)，連江縣(25例)。

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▲10/17新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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